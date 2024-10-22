النصر يدشن «أبطال الخليج» بخماسية في ظفار

حقق فريق النصر فوزا كبيراً على ضيفه ظفار العماني (5-2)، اليوم الثلاثاء، في المباراة التي جمعت الفريقين في استاد آل مكتوم في دبي ضمن مباريات الجولة الأولى لفرق المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال الأندية الخليجية، ليحصد العميد أول ثلاث نقاط في البطولة ويتصدر المجموعة بينما بقى ظفار من دون نقاط.

وسجل المغربي عادل تاعرابت هدفين للنصر وأضاف مدافع ظفار فراس بن سعيد هدفًا بالخطأ في مرماه وتكفل السنغالي موسى نداي وأحمد جشك بتسجيل الهدفين الأخرين، فيما سجل عبد الله المغني والنيجيري أدينيجي باباتوندي هدفي ظفار.