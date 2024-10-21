5 خيول تتنافس على لقب كأس الوثبة اليوم

يستضيف مضمار «باث» بالعاصمة البريطانية لندن، اليوم، سباق كأس الوثبة «ستاليونز»، للخيول العربية الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق.

وتتنافس 5 خيول على المراكز الأولى لمسافة 1600 متر، في السباق الذي يقام برعاية النسخة الـ16 لمهرجان سباقات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويتصدر الترشيحات الجواد «بارمير أنجل» بقيادة الفارس دوجي كاستيللو، والمهرة «هيبكينادا دو مازيت» بقيادة كيرين أونيل. ويشارك الفرس «ساسي» بقيادة أوليفر كارميشيل، والفرس «ألوف» بقيادة أيثان جونز، والجواد «أساسين» بقيادة لويس ساندرس.