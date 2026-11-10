ولي عهد رأس الخيمة: قيادة دولة الإمارات رسّخت مبدأ المجالس والقلوب المفتوحة أمام الجميع

قال سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي: «تعودنا في دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ألا نقبل بالعمل التقليدي، ولا العمل البيروقراطي، كلٌّ منا يحمل مسؤولية عظيمة، على جميع المستويات الحكومية، فالحكومات المحلية مكمّلة وهي امتداد للحكومة الاتحادية.. نحن حلقة في خدمة هذا الوطن وأبنائه».

وأضاف سموّه: «العلاقة بين قيادة دولة الإمارات وأفراد المجتمع تماماً مثل العلاقة بين الأب وأبنائه، وهذا المبدأ أتبعه في علاقتي مع أفراد المجتمع، بحيث نتبنى سياسة الباب المفتوح؛ أي شخص يمكنه أن يتقدم للتحدث عن احتياجاته من دون حواجز، وهذا ما تعودنا عليه في الإمارات.. قيادة دولة الإمارات، رسّخت منذ عهد الآباء المؤسسين مبدأ المجالس المفتوحة أمام المجتمع، وقبل هذا كله، فقلوبنا مفتوحة لأبناء الإمارات».

وقال سموه - خلال حوار قيادي ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026 - إن قدوته الحقيقية في العمل الحكومي والقيادة هو صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، إذ يعمل سموه بحب خالص للوطن، وبعزم وإصرار على إنجاز كل ما يستطيعه لخدمة شعب دولة الإمارات.

حضر الحوار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعدد من سمو الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.

وأكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي أن «دولة الإمارات تسير على نهج المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وتضع تطلعات وطموحات الشعب في مقدمة الأولويات».

وقال سموّه إن الوجود في الميدان ضرورة أساسية في عمل كل قائد، ليكون على اطلاع دائم على التغيرات وأفضل الأدوات للتطوير، كما أن التواصل مع أفراد المجتمع ومشاركتهم أفراحهم وأحزانهم، يعزز التلاحم والتماسك المجتمعي، مؤكداً سموه «ضرورة الوقوف على الإنجاز بشكل شخصي ومباشر، لضمان تحقيق رؤية القيادة في الوصول إلى التميز الشامل وتقديم الأفضل دائماً لتحسين جودة حياة الناس».

المجتمع.. ميزتنا التنافسية

وأكد سموّه أن دولة الإمارات تدعم الشباب في جميع مجالات حياتهم، كما تضع دعم الأسرة وتعزيز الروابط المجتمعية على رأس الأولويات الوطنية، فالأسرة هي الأساس في غرس القيم الأصيلة، وإعداد الأجيال لمستقبل ملهم، ومن هنا أرسل تحية تقدير إلى كل أم توازن بين عملها وتربيتها أبناءها، وكل أب يعمل ويجتهد ليلبي كل سبل الراحة والموارد لأبنائه وأسرته، كما سلط سموّه الضوء على مبادرة العرس الجماعي، ومساهمتها في تكوين الأسر، حيث تمكّنت هذه المبادرة خلال «عام الأسرة» فقط من تكوين نحو 1000 أسرة إماراتية.

أداء حكومي متميز

وتطرق سموّه إلى الأداء المتميز لمحاكم رأس الخيمة التي تم تسليط الضوء عليها عالمياً بكونها الأسرع على مستوى العالم، ويعتبر أداؤها امتداداً لأداء وكفاءة القضاء الاتحادي، وقال سموه: «كلنا نستمد عزيمتنا في التميز من قيادتنا، وثقتنا عالية بالكفاءات الوطنية المخلصة في كل مواقع العمل».

وأكد سمو ولي عهد رأس الخيمة: «دولتنا حققت نقلة نوعية، لتنتقل من بيئة صحراوية إلى اقتصاد صناعي وخدمي متنوع وقوي.. نثق بكفاءة أبناء الإمارات، هم الثروة الحقيقية لدولة الإمارات، وهم قادرون على تحمل المسؤولية ومواصلة الإنجاز والتقدم».

دعم الأسرة وتعزيز الروابط المجتمعية على رأس الأولويات الوطنية، فالأسرة هي الأساس في غرس القِيَم الأصيلة، وإعداد الأجيال لمستقبل ملهم.

محمد بن سعود:

• في الإمارات، بقيادة محمد بن زايد وأخيه محمد بن راشد، تعودنا ألّا نقبل بالعمل التقليدي، ولا العمل البيروقراطي، وكلٌّ منا يحمل مسؤولية عظيمة لتحقيق المستهدفات.

• قدوتي الحقيقية في العمل الحكومي والقيادة هو صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، فهو يعمل بحب خالص للوطن، ولخدمة شعب الإمارات.

• دولة الإمارات تسير على نهج الشيخ زايد، وتضع تطلعات وطموحات الشعب في مقدمة الأولويات.