7 أبطال في ربع نهائي الكأس.. وكلباء الاستثناء الوحيد

فرض المنطق نفسه في دور الـ16 من مسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم بعيداً عن المفاجآت، بتأهل سبعة أندية سبق لها أن حصدت اللقب، فيما كان كلباء الاستثناء الوحيد لكونه لم يتوج بالبطولة.

وكانت قرعة الدور ربع النهائي قد جاءت مثيرة في تفاصيلها على وقع صدام الوصل «حامل اللقب» من جديد مع كلباء، في سيناريو مشابه لما كان عليه في النسخة الماضية، حينما التقيا في الدور نصف النهائي، وفاز الإمبراطور 4-1.

وعاندت القرعة عجمان بعدما صدمته بشباب الأهلي الذي أخرجه من الدور الأول من مسابقة كأس المحترفين، وسينتظر الجزيرة مواجهة من العيار الثقيل أمام العين، في حين سيلتقي الشارقة «بطل النسخة قبل الماضية» مع بني ياس.

وتباينت النتائج في دور الـ16، إذ عانى الجزيرة أمام العروبة قبل حجز مقعده في ربع النهائي، بعدما انتظر حتى الدقيقة 84، ليتمكن المالي عمر تراوري، من تسجيل هدف الفوز بعدما أضاع زميله رامون ميريز ركلة جزاء في الدقيقة 16، فيما حقق منافسه (العين) في المرحلة المقبلة من الكأس، فوزاً سهلاً على حتا برباعية نظيفة وبتشكيلة من الصف الثاني.

وجاء تأهل بني ياس هو الآخر في غاية الصعوبة، بعدما تعرض لإحراج كبير قبل الفوز على دبا (أحد أندية الدرجة الأولى) الذي خاض اللقاء منقوص العدد بتعرّض ثلاثة من لاعبيه للطرد، وخسر في الأخير بهدف عكسي.

وواصل الوحدة بدايته المتعثرة للعام الثالث على التوالي، ليودّع البطولة أمام الوصل بالخسارة 3-1، بعدما كان قد سبق وودع البطولة في الموسمين السابقين من دور الـ16 أمام شباب الأهلي والعين.

وفشل النصر (وصيف النسخة الماضية) في تجاوز عقبة الشارقة، وسقط على ملعبه بهدفين دون رد، في مواجهة شهدت تفوقاً للمدرب الروماني أولاريو كوزمين على الهولندي ألفريد شرودر.

ولم يجد شباب الأهلي أي صعوبة في تجاوز عقبة دبا الحصن، وسجل هدفي الفوز في أقل من 10 دقائق، لكنه تلقى ضربة قوية بإصابة مهاجمه الإيراني سردار أزمون، دون تحديد حجم الإصابة قبل مواجهة الكويت الكويتي في المرحلة الثالثة من «دوري أبطال آسيا 2».

وكرر كلباء تفوّقه على البطائح بالفوز بثلاثة أهداف بنتيجة مشابهة لما كان عليه آخر لقاء جمعهما في الدوري، أما عجمان فقد أحرج مدربه السابق الروماني ايسيالا، وتغلب على خورفكان 2-1.

وشهد دور الـ16 خمس حالات طرد تعرض لها ثلاثة من لاعبي دبا، وواحد من عجمان وآخر من البطائح، وتم إحراز 20 هدفاً في المباريات الثماني بـ2.5 هدف في المباراة الواحدة، من بينها ثلاثة أهداف تم تسجيلها من ضربات جزاء، وهدف عكسي.

• 3 حالات طرد تعرّض لها فريق دبا أمام بني ياس في دور الـ16.