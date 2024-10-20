«باور سلاب 9» تنطلق في أبوظبي الخميس المقبل

تستضيف أبوظبي في منطقة «سبيس 42 أرينا» يوم الخميس المقبل بطولة «باور سلاب 9 - دا كريزي هوايان ضد دامبلينج» بنسختها الأولى لتقديم تجربة غير مسبوقة لعشاق الرياضات القتالية في المنطقة.

وتأتي البطولة من تنظيم باور سلاب، المنظمة الأولى عالمياً المختصة بالترويج لرياضة نزال الصفعات، ضمن إطار أسبوع أبوظبي للتحدي، والذي يحتضن أيضاً بطولة يو إف سي 308: توبوريا ضد هولواي.

من جانبه أكد رئيس منظمة باور سلاب فرانك لاميسيلا، أن «اختيار أبوظبي لاستضافة النسخة العالمية الأولى من البطولة جاء بفضل الشهرة العالمية التي تتمتع بها أبوظبي بصفتها مساهماً بارزاً في نمو وتطور الرياضة، وقال:»تبرز أبوظبي اليوم بصفتها عاصمة عالمية للرياضة، ولا سيما في ظل بطولات يو إف سي المذهلة التي استضافتها، والعلاقة طويلة الأمد التي تجمعنا معها. ويسرنا إضافة فعالية باور سلاب على مدار السنوات القادمة إلى أجندة أسبوع أبوظبي للتحدي الذي يمثل فعالية فريدة«.

وتحقق بطولة باور سلاب انتشاراً عالمياً متسارعاً، حيث يرى لاميسيلا أن منطقة الشرق الأوسط تمثل بيئة داعمة لهذا النمو، خصوصاً مع الشعبية الكبيرة التي تحظى بها الرياضات القتالية في المنطقة.

وأضاف: «تحتضن المنطقة قاعدة جماهيرية واسعة من عشاق الرياضات القتالية، ويمثل تنظيم بطولة باور سلاب هنا خطوة طبيعية في سياق سعينا لترويج هذه البطولة التي تشهد نمواً متسارعاً. ونتطلع لمنح الجمهور في المنطقة ومختلف أنحاء العالم فرصة الاستمتاع بأجواء البطولة».