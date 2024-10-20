الأعطال تخذل زوارق الإمارات في «النهر الأصفر»

خلطت نتائج جائزة تشنغتشو الصينية الكبرى للزوارق السريعة للفورمولا 1، الجولة الخامسة من بطولة العالم 2024، أوراق المنافسة على الصدارة بانتظار الحسم في الجولة الختامية في الشارقة، خلال ديسمبر المقبل.

وتوج زورق «فيتنام 1» بقيادة جوناس أندرسون بطلاً للسباق الرئيس، بعدما أنهى السباق متصدراً بعد 32 لفة، متقدماً على «الصين 7» بقيادة بيتر مورين (الثاني)، و«رد ديفليز 11» بقيادة سامي سيليو (الثالث)، و«ستروموي ريسينيغ 77» بقيادة بارتيك مارزليك (الرابع)، و«الشارقة 12» بقيادة فريندياند زاندبيرغن (الخامس).

ولم تأت رياح «النهر الأصفر» بما تشتهي زوارق الإمارات التي لم تكمل السباق، إذ أبعدت الأعطال زورق «الشارقة 17» بقيادة روستي وايت من الدورة الـ14، والزورقين «فيكتوري 4» بقيادة أريك ستارك و«فيكتوري 3» بقيادة أحمد الفهيم من المراحل الأولى، فيما لم يشارك «أبوظبي 16» بقيادة راشد القمزي منذ البداية بسبب عطل فني، فيما خرج «أبوظبي 5» بقيادة ثاني القمزي من الدورة الثانية.

واعتلى «فيتنام 1» صدارة الترتيب العام للمرة الأولى هذا الموسم، رافعاً رصيده إلى 99 نقطة، فيما تراجع «الشارقة 17» إلى المركز الثاني (96 نقطة)، وتقدم «الصين 7» إلى المركز الثالث (79.5 نقطة) متقدماً بفارق نقطتين فقط عن «فيكتوري 4».