بهدف تراوري "المتأخر".. الجزيرة ينجو من مفاجآت الكأس

أحرز فريق الجزيرة هدفاً متأخراً في الدقيقة 84 بواسطة لاعبه عمر تراوري في مرمى العروبة خلال المباراة التي جمعت بين الطرفين اليوم على استاد محمد بن زايد في ثمن نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم لينجو على إثره من مفاجأة البطولة ويخطف بطاقة الصعود إلى الدور ربع النهائي.

وكانت المباراة في طريقها للتمديد بعد أن أهدر لاعبو الفريقين عدداً من الفرص وتأثروا بعامل الإرهاق بعد المجهود البدني الكبير الذي قدموه تحديداً في الشوط الثاني بالإضافة إلى عامل الطقس نتيجة ارتفاع درجة الرطوبة التي شهدتها المواجهة.

وفي غمرة استبسال الضيوف أمام محاولات أصحاب الأرض للوصول إلى الأوقات الإضافية، استطاع لاعب أصحاب الأرض عمر تراوري أن يحسم اللقاء في الوقت الأصلي بتسجيل لهدف الانتصار ويجنب فريقه مشقة الذهاب إلى التمديد.