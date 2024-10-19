الوصل يصدم الوحدة بثلاثية

صعد فريق الوصل حامل اللقب إلى الدور ربع النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعد تغلبه على ضيفه الوحدة بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما، أمس، على ملعب زعبيل. وقدّم «الإمبراطور» أداء رائعاً مقروناً بالفوز العريض ليستعيد توازنه بعد سلسلة من النتائج السلبية في المباريات السابقة. وقص فريق الوصل شريط أهداف المباراة مبكراً وتحديداً في الدقيقة التاسعة عبر اللاعب ماجد سرور، فيما أضاف زميله نيكولاس خيمينيز الهدف الثاني قبل نهاية الشوط، وتحديداً في الدقيقة 5+45.

وبالأداء القوي نفسه الذي أنهى عليه أصحاب الأرض الشوط الأول، فقد أظهروا تفوقهم مع انطلاق الشوط الثاني، وسجلوا الهدف الثالث عن طريق علي صالح (48)، لكن الضيوف استطاعوا تقليص الفارق بواسطة عمر خريبين (70) من ركلة الجزاء.