الوصل يصدم الوحدة بثلاثية

صعد فريق الوصل، حامل اللقب، إلى الدور ربع النهائي لكأس رئيس الدولة، بعد تغلبه على ضيفه الوحدة بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على ملعب زعبيل، وقدم «الإمبراطور» أداءاً رائعاً مقروناً بالفوز العريض ليستعيد توازنه بعد سلسلة من النتائج السلبية في المباريات السابقة.

وقص فريق الوصل شريط أهداف المباراة مبكراً وتحديداً في الدقيقة 9 عبر اللاعب ماجد سرور، فيما أضاف زميله نيكولاس خمينيز الهدف الثاني قبل نهاية الشوط وتحديداً الدقيقة 5+45.

وبنفس الاداء القوي الذي انهى عليه أصحاب الأرض الشوط الأول فقد اظهروا تفوقهم مع انطلاق الشوط الثاني، وسجلوا الهدف الثالث عن طريق علي صالح (48) لكن الضيوف استطاعوا تقليص الفارق بواسطة عمر خريبين (70) من ركلة الجزاء.