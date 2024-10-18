عجمان يتأهل إلى ربع نهائي الكأس على حساب خورفكان

بلغ فريق عجمان الدور ربع النهائي لكأس رئيس الدولة لكرة القدم على حساب ضيفه خورفكان بعد فوزه بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع بين الطرفين مساء اليوم على استاد راشد بن سعيد.

ويدين عجمان بالفضل في تأهله للدور المقبل من المسابقة إلى الثنائي عبد الحميد صابري وجونيور فليمنغز اللذين سجلا هدفي الفريق في الدقيقتين 57 و66 على التوالي، إذ أحرز الأول هدفه بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، في سجل الثاني بعد سلسلة من التمريرات الناجحة.

وكان عجمان قد أكمل المواجهة بعشرة لاعبين بعد طرد سعود سعيد د 85 وهو النقص العددي الذي اشعل اللقاء، إذ القى الضيوف بثقلهم في الهجوم وهو ما منحهم فرصة تقليص الفارق بواسطة لورينسي ناسسيمنتو د 1+90 من ركلة جزاء، إلا أن لاعبو عجمان تماسكوا واستطاعوا إخراج اللقاء إلى بر الأمان.