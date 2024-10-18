العين يتأهل برباعية.. وبني ياس يصعد بـ «نيران صديقة»

تأهل فريقا العين وبني ياس إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، أمس، بعدما بصم «الزعيم» على تأهله برباعية نظيفة على حساب مضيفه حتا، فيما عاني بني ياس قبل الفوز بصعوبة خارج ملعبه على دبا، بهدف دون مقابل من «نيران صديقة».

وفي المباراة الأولى، كانت الأفضلية في الشوط الأول لمصلحة حتا أول نصف ساعة، قبل أن يتمكن ماتيو سانابريا، من وضع العين في المقدمة بتسجيله هدف السبق من ضربة رأسية، متسفيداً من عرضية بالاسيوس، ليغمزها من تحت أقدام حارس حتا (31).

وبحث العين في الشوط الثاني عن تأكيد تفوقه وتمكن ماتياس سيغوفيا من تسجيل هدف ثانٍ بطريقة مثالية، بعد تسديدة مثالية من داخل الصندوق اكتفى حارس حتا بالنظر إليها وهي في طريقها للشباك (58).

وآتت التغييرات التي أجرها مدرب العين الأرجنتيني هيرنان كريسبو أكلها، فتمكن البديل لابا كودجو من زيارة الشباك بعد فترة طويلة من الغياب، ليُسجل الهدف الثالث (71).

ولم يكتف لابا بالتسجيل فقط وإنما صنع الهدف الرابع، حينما توغل من الجهة اليمنى وقدم كرة عرضية إلى إنفانتينو الذي قبل الهدية على أفضل ما يكون ووضعها في المرمى (88).

وبذلك يكون العين قد نجح للمرة الأولى في الخروج بشباك نظيفة بعد ثمانية لقاءات سابقة في كل المسابقات، استقبل فيها مرماه أهدافاً في كل مرة.

وفي المباراة الثانية، قدّم فريق دبا عرضاً قوياً وأحرج «السماوي» الذي لعب بكامل نجومه، إذ لعب بتأمين دفاعي منظم في الشوط الأول، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة بالغة على مرمى الحارس فهد الظنحاني، وكان قريباً في أكثر من مناسبة من تسجيل هدف التقدم. وشهدت الدقيقة 39 نقطة تحول كبير في المباراة، بعدما أشهر حكم اللقاء أحمد بلال البطاقة الصفراء الثانية لمدافع دبا غيلمار، بعد تدخل مع لاعب بني ياس أرنواد لوسامبا، في وقت أكد فيه المحلل التحكيمي لقناة أبوظبي الرياضية، فريد علي، أن قرار الحكم في ما يخص البطاقة الصفراء الثانية غير مستحق، وبالتالي فإن طرد مدافع دبا غير صحيح.

وبعد مرور أربع دقائق على بداية الشوط الثاني سجل مدافع دبا أحمد عيسى بالخطأ في مرماه، عندما حاول إبعاد عرضية سهيل النوبي، لكنه أودعها في الشباك.

وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع من المباراة تحصّل اثنان من لاعبي دبا على البطاقة الحمراء وهما خلفان حسن، والحساني تامبورا، بعد التحام عنيف مع لاعبي السماوي.