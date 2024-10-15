هداف الدرجة الثالثة: طموحي الوصول للمنتخبات

وصف هداف دوري الدرجة الثالثة لاعب الفريق الأول لنادي دبا أحمد نبيل الخديم، (20 عاماً)، منافسات الدوري بأنها قوية فنياً، ما يسهم في تطوير المهارات والإمكانات الفنية للاعبين، معبراً عن سعادته للمشاركة في البطولة وصدارته لترتيب الهدافين برصيد سبع أهداف.

وقال الخديم لـ«الإمارات اليوم»: «اللعب في دوري الدرجة الثالثة لا يقلل من طموحي للارتقاء بالمستوى الفني وصولاً لتمثيل المنتخبات الوطنية، خصوصاً أنني مازلت في مقتبل العمر، وأمامي الكثير لكي أفعله في المستقبل القريب».

وتابع: «سبق لي تمثيل فريق دبا في الموسم قبل الماضي في دوري أدنوك للمحترفين، ولعبت مع الفريق الأول في دوري الدرجة الأولى، وبحسب اللوائح يمكنني أن ألعب مع الفريق الأول إذا ما تم استدعائي، وموسمي الحالي تجربة جديدة بالنسبة لي، وأتطلع لاستثماره بأفضل ما يمكن لتطوير قابليتي التهديفية».