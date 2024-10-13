«العميد» وبني ياس إلى نهائي كأس الطائرة
تأهل النصر وبني ياس إلى الدور النهائي من بطولة كأس الاتحاد للكرة الطائرة للرجال، إذ يتواجهان بعد غد ذهاباً، والجمعة المقبل إياباً.
وتقضي لوائح اتحاد الطائرة بإقامة مباراة فاصلة - في حالة تبادل الفريقين الفوز في النهائي - تحدد موعدها في 22 أكتوبر الجاري.
وكان النصر قد بلغ النهائي بفوزه الصعب على جاره الوصل 3-1، أول من أمس، في مباراة شهد شوطها الأول تفوق «العميد» بنتيجة 25-23، قبل أن يخسر الثاني بصعوبة 24-26، واستمرت الإثارة في الشوط الثالث الذي حسمه النصر 27-25، ثم الفوز بالشوط الرابع 25-17.
وفي المباراة الثانية، حسم بني ياس بطاقة التأهل بتغلبه على حتا 3-1، في مباراة اتضحت فيها أفضلية الفريق السماوي. وعلى الرغم من خسارة بني ياس في الشوط الأول 19-25، فإنه نهض وحقق الفوز في ثلاثة أشواط متتالية بواقع 25-22 و25-21 و25-21.
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