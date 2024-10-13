هجوم المنتخب «لا يرى النور» بعد انطفاء «شمعة» مبخوت

كشفت تصفيات كأس العالم 2026 لكرة القدم عن افتقاد المنتخب الوطني للمهاجم الصريح (الهداف) منذ خروج النجم الدولي علي مبخوت من حسابات المدرب البرتغالي باولو بينتو، رغم أن مبخوت لايزال يتصدر قائمة هدافي «الأبيض» تاريخياً برصيد 85 هدفاً، يعتلي بها ترتيب الهدافين العرب في تصفيات المونديال عموماً، متفوقاً على أسماء بارزة، مثل المصري محمد صلاح، والجزائري رياض محرز، والمغربي حكيم زياش، وغيرهم من اللاعبين البارزين.

وعانى «الأبيض» تهديفياً منذ إصابة مهاجم شباب الأهلي سلطان عادل الذي سجل ستة أهداف، منذ أن بدأ بينتو يعتمد عليه في قيادة الهجوم، لكن بقي التأثر الأكبر بالغياب المتكرر للهداف مبخوت، الذي كان قد أحرز مع المدرب البرتغالي أربعة أهداف قبل أن يخرج من الصورة تماماً منذ نهائيات أمم آسيا في قطر مطلع العام الحالي، ليغيب النور عن هجوم «الأبيض» منذ أن انطفأت عنه شمعة مبخوت.

وتراجع المعدل التهديفي للمنتخب خلال الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم، مع تسجيل «الأبيض» أربعة أهداف فقط خلال المباريات الثلاث التي خاضها، بمعدل 1.3 في المباراة الواحدة، في وقت سجل فيه المنتخب 34 هدفاً خلال 18 مباراة ما بين رسمية وودية منذ أن تولى بينتو مهامه الفنية مع «الأبيض»، بواقع 1.9 في المباراة الواحدة.

وحقق المنتخب بقيادة بينتو 11 انتصاراً، وتعادل في ثلاث مواجهات، فيما خسر أربعة لقاءات.

وكان «الأبيض» قد حقق أفضل بداية له في تصفيات المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم، حينما فاز خارج أرضه على قطر 3-1، لكنه تراجع بعد ذلك بالخسارة في ملعبه أمام إيران بهدف دون رد، وأتبعها بالتعادل مع كوريا الشمالية 1-1، ما صعّب الأوضاع على «الأبيض» قبل خوض لقاء أوزبكستان الثلاثاء المقبل.

ويحتل المنتخب المركز الثالث في مجموعته، متساوياً مع قطر في الرصيد نفسه من النقاط، بفارق ثلاث نقاط عن أوزبكستان وإيران صاحبي المركزين الأول والثاني في المجموعة.

من جهته، انتقد مهاجم شباب الأهلي السابق، عيسى عبيد، إصرار المدرب البرتغالي على استبعاد علي مبخوت من قائمة المنتخب بتصفيات كأس العالم، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «مبخوت لا يحتاج شهادة من أحد تؤكد أحقيته بالوجود مع الأبيض خلال هذه المرحلة من مشوار الأبيض الدولي، فأرقامه تتكلم عن نفسها، وتؤكد بأنه الأفضل مقارنة بأي لاعب».

وأضاف: «الواضح لدى الجميع أن بينتو يُعاني مشكلة مع علي مبخوت، ربما لا نعرف تفاصيلها وأسبابها، لكنها أصبحت واقعاً لجميع المتابعين، وقد حان الوقت ليُوقف المدرب خلافه مع مهاجم النصر، ويعمل من أجل مصلحة المنتخب الوطني».

وأشار: «صحيح أن المنتخب الوطني بحاجة لمساندة الجميع في هذه الأوقات من مشواره في تصفيات كأس العالم، ولكن في الوقت نفسه يجب عدم الصمت على بعض الأشياء التي تضر الأبيض، وباتت بحاجة للتدخل من أجل التصويب».

وأكمل: «هناك علامات استفهام كثيرة على قرارات المدرب في الفترة الأخيرة، أبرزها الاستبعاد الدائم لعلي مبخوت، والاعتماد على عناصر لا تُشارك بصفة أساسية مع أنديتها في الدوري، في وقت وفّر فيه اتحاد الكرة للمدرب كل ما يلزم من أجل التأهل لمونديال 2026، وبصراحة شديدة الوضع اليوم أصبح مُقلقاً بعد القرارات الأخيرة للمدرب، في وقت تنتظرنا فيه مباراة في غاية الصعوبة أمام أوزبكستان، وقد تكون نتيجتها نقطة مفصلية في مشوار المنتخب الوطني في التصفيات».

عيسى عبيد:

• مبخوت لا يحتاج شهادة من أحد حول أحقيته بالوجود مع الأبيض.. أرقامه تتكلم عن نفسها.

• حان الوقت لأن يُوقف المدرب خلافه مع مهاجم النصر ويعمل من أجل مصلحة المنتخب.

هدافو المنتخب مع بينتو

سلطان عادل: 6 أهداف

يحيى الغساني: 5 أهداف

علي مبخوت: 4 أهداف

فابيو ليما: 3 أهداف

علي صالح: 3 أهداف

حارب عبدالله: 3 أهداف

كايو كانيدو: هدفان

خليفة الحمادي: هدفان

طحنون الزعابي: هدف

عبدالله رمضان: هدف

علي سالمين: هدف

زايد سلطان: هدف

خالد الظنحاني: هدف

حازم سمير: هدف

قائمة الهدافين العرب في تاريخ تصفيات كأس العالم

1- علي مبخوت: 85 هدفاً

2- حسين سعيد: 78 هدفاً

3- بشار عبدالله: 75 هدفاً

4- ماجد عبدالله: 72 هدفاً

5- حسام حسن: 68 هدفاً

6- جاسم الهويدي: 62 هدفاً

7- أحمد راضي: 62 هدفاً

8- محمد صلاح: 58 هدفاً

9- يونس محمود: 57 هدفاً

10- المعز علي: 56 هدفاً