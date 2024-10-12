17 بطولة بولو في موسم 2024-2025

أعلن اتحاد البولو روزنامة نشاطه في الموسم الجديد 2024-2025، الذي يتضمن 17 فاعلية وبطولة مختلفة، وتدشن اليوم ببطولة الحبتور.

وقال رئيس الاتحاد محمد الحبتور، إن الموسم الجديد سيكون حافلاً بالعديد من النشاطات التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى اللعبة، وتطوير مستوى اللاعبين، بما يخدم المنتخب الوطني وتحضيراته لاستضافة بطولة العالم في دبي خلال عام 2026.

وأضاف في تصريحات صحافية أن الاتحاد كان حريصاً على تنوع مستوى البطولات لكي تتاح الفرصة لكل المراحل العمرية وللاعبين المبتدئين والهواة والمحترفين على حد سواء، بالمشاركة في نشاط الموسم الجديد.

وتتضمن أجندة اتحاد البولو إقامة كأس السيدات الخيرية في 26 أكتوبر الجاري، تتبعها يوم 27 أكتوبر كأس الهالوين السنوي، التي تستمر حتى الثاني من نوفمبر، فيما تقام كأس «الملاك» في التاسع من نوفمبر.

وينطلق دوري نادي الحبتور من العاشر من نوفمبر حتى 26 من الشهر ذاته، فيما تنطلق كأس اليوم الوطني في 23 نوفمبر وتستمر حتى يوم 30 نوفمبر، على أن تقام كأس السير ونستون تشرشل في العاشر من شهر ديسمبر حتى 14 من الشهر ذاته، يليها مهرجان الحبتور في 16 شهر ديسمبر ويستمر خمسة أيام.

ويستأنف دوري الحبتور نشاطه في الرابع من شهر يناير المقبل ولمدة أسبوع، ثم تقام كأس دبي الفضية في السادس من شهر يناير وتستمر حتى الأول من فبراير 2025.