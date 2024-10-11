«دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات» تغلق التسجيل اليوم

أعلن مجلس دبي الرياضي أن الساعة 11:00 من صباح اليوم، ستكون آخر موعد لاستقبال طلبات التسجيل للمشاركة في النسخة الـ12 من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، الدورة الكبرى من نوعها، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي برعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وتهدف إلى استقطاب المواهب الرياضية النسائية، ونشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة للمرأة، وتقام من 16 إلى 30 الجاري، وتتضمن 8 رياضات، هي: البولينغ، الجري، الدراجات الهوائية، البادل، الريشة الطائرة، الرماية، تحدي الموانع، كرة السلة الثلاثية.

وستجري اللجنة المنظمة الإثنين المقبل، مراسم قرعة بطولات البادل والرماية وتحدي الموانع وكرة السلة، في نادي ذخر الرياضي بحديقة الصفا، بحضور منسقات الدوائر الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص. وتنطلق منافسات الدورة يوم الأربعاء المقبل بإقامة بطولة البولينغ في مركز دبي الدولي للبولينغ، تليها منافسات سباق الجري الذي يقام في مدينة إكسبو دبي يوم الخميس، وتقام بطولة البادل في نادي جست بادل بميناء راشد من 18 إلى 20 أكتوبر، كما تقام منافسات بطولة الريشة الطائرة في نادي النصر من 21 إلى 24 أكتوبر.

ويقام سباق الدراجات الهوائية في مدينة إكسبو دبي يوم 25 أكتوبر، وتقام منافسات بطولة الرماية في ميدان فزاع لرماية السكتون يوم 26، كما يقام سباق الموانع في نادي غرافيتي جيم يوم الأحد 27، وتقام بطولة كرة السلة 3 × 3 في نادي النصر من 28 إلى 30 الجاري.