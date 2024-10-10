المنتخب في «قمة التركيز» أمام كوريا الشمالية

يلتقي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في الثامنة من مساء اليوم مع نظيره الكوري الشمالي في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين.

ويرفع «الأبيض» شعار الفوز ولا بديل عنه لتعويض الخسارة الماضية أمام إيران بهدف دون رد، وهي الخسارة التي جمّدت رصيد المنتخب عند ثلاث نقاط، ليتراجع إلى المركز الثالث، وبفارق ثلاث نقاط عن كل من منتخبي أوزبكستان وإيران، اللذين حققا العلامة الكاملة في أول مباراتين لهما بالتصفيات.

ويدرك المدرب البرتغالي باولو بينتو واللاعبون أن الفوز فقط هو الذي سيُعيد الأبيض إلى صراع المنافسة، خصوصاً أن أوزبكستان ستستضيف إيران اليوم أيضاً، وأي نتيجة ستصب في صالح منتخبنا.

ويتوجب على «الأبيض» أن يكون في قمة تركيزه وعطائه في مواجهة منتخب كوريا الشمالية الذي قدم مستويات لافتة في أول جولتين، فخسر من أوزبكستان بصعوبة بهدف دون رد، وكان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الفوز على قطر، لكنه خرج بالتعادل 2-2، بعدما تقدم مرتين في المباراة.

وستكون مباراة المنتخب الإماراتي ونظيره الكوري الشمالي هي الأولى منذ 13 عاماً على المستوى الرسمي، عندما التقيا في تصفيات كأس آسيا 2011، وانتهى اللقاء بينهما بالتعادل السلبي.

وحضرت أولى المواجهات بين الإمارات وكوريا الشمالية في أكتوبر من عام 1989، بتصفيات كأس العالم، وانتهت المواجهة بالتعادل السلبي، وخلال كأس آسيا عام 1992 في اليابان، تغلب «الأبيض» بهدفين مقابل هدف، ثم تعادلا سلبياً خلال تصفيات كأس العالم 2004، وخلال التصفيات ذاتها فاز المنتخب الإماراتي بهدف دون رد.

وحضرت المواجهة الودية الأولى بينهما عام 2007، وفاز الأبيض بهدف دون رد.

وحقق الكوريون فوزهم الأول على «الأبيض» في التصفيات المُشتركة لكأس آسيا وكأس العالم، عام 2008، بهدفين مقابل هدف، وعادوا مجدداً ليكرروا الانتصار في التصفيات ذاتها، بهدفين دون رد، كما فازت كوريا الشمالية ودياً في عام 2016 بهدفين نظيفين.

ويتسلح المنتخب الوطني بجماهيره الغفيرة التي تسابقت على شراء تذاكر المباراة، اقتناعاً بأن حلم الوصول للمونديال أصبح قريباً هذه المرة ربما أكثر من أي وقت مضى.

وكان المنتخب الوطني قد بدأ استعداداته للمباراة عقب ختام الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، بقائمة تضم 26 لاعباً.

وشهدت انطلاقة مشوار المنتخب في المرحلة الحاسمة للتصفيات تحقيق الفوز على المنتخب القطري 3-1 في استاد أحمد بن علي بالدوحة، قبل أن يتعثر في المباراة الثانية أمام نظيره الإيراني.

ورغم الخيارات المتعددة التي أصبحت أمام بينتو، إلا أنه يميل بصورة كبيرة نحو الحفاظ على ثبات التشكيل، خصوصاً ما قدمه اللاعبون في مباراة قطر التي فاز فيها «الأبيض» بنتيجة كبيرة 3-1، وحتى أمام إيران رغم الخسارة بهدف دون رد، إلا أن الأبيض كان الطرف الأفضل على مدار الـ90 دقيقة.

ثين يونغ: وصلنا مبكراً ودرسنا «الأبيض»



أكد مدرب المنتخب الكوري الشمالي، ثين يونغ نام، أنهم وصلوا إلى الدولة بصورة مبكرة، وخاضوا عدداً من الحصص التدريبية، كما أنهم حصلوا على فرصة دراسة «الأبيض»، وأشار إلى أن كل ما يأملونه هو أن يخرجوا من اللقاء بالنقاط الثلاث.



وقال في مؤتمر صحافي: «ستكون مباراة مهمة لمنتخب بلادنا، لقد جئنا من وقت مبكر، وقمنا ببعض التدريبات، ودرسنا منافسنا ونحن نطمح لتحقيق الانتصار، في مباراتنا الماضية أمام قطر استطعنا الخروج بالتعادل، لقد تعلمنا الكثير من تلك المباراة، وأعطتنا الثقة لخوض لقاء اليوم، عموماً نأمل أن نحقق النتيجة التي نتوقعها».