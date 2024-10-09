إنييستا يعتزل كرة القدم بعمر 40 عاماً

أعلن أسطورة برشلونة ومنتخب إسبانيا لكرة القدم، أندريس إنييستا، أمس، اعتزاله كرة القدم نهائياً بعمر 40 عاماً.

وقال إنييستا خلال حدث أقيم في برشلونة بحضور الصحافيين «الوجود على أرضية الملعب انتهى، لكني لا استطيع البقاء بعيداً عن كرة القدم، فهذه حياتي، وستبقى كذلك. أستعد للحصول على شهادة في التدريب، وبالتالي هذه هي الحقبة التالية بالنسبة إليّ».

يذكر أن أندريس إنييستا لعب الموسم الماضي 2023-2024 مع فريق الإمارات ضمن دوري أدنوك للمحترفين، لكن فريقه هبط إلى دوري الدرجة الأولى (الهواة)، ليترك اللاعب الفريق بعد تجربة ثالثة في مسيرته مع الأندية، بعد برشلونة (2002 إلى 2018)، وفيسيل كوبي الياباني (2018 إلى 2023). ولعب لاعب الوسط إنييستا في صفوف فريق الإمارات إلى جانب مواطنه باكو الكاسير، لكنه لم يقدم الأداء المنتظر، بعدما تعرض فريقه لـ17 خسارة في الدوري، مقابل خمسة تعادلات وأربعة انتصارات، وسجل إنييستا خمسة أهداف، منها أربعة من ضربات جزاء. وسجل أندريس إنييستا أهم هدف في تاريخ منتخب إسبانيا، منح «لا روخا» لقبها الوحيد في كأس العالم عام 2010. وبذلك وضع إنييستا حداً لمسيرة حقق فيها جميع الألقاب الممكنة في ملاعب كرة القدم، بعد أكثر من 16 عاماً قضاها في صفوف برشلونة، النادي الذي ترعرع في صفوفه، وتدرج في فئاته العمرية، قبل أن يخوض خمسة مواسم في صفوف فيسيل كوبي الياباني، وموسماً واحداً مع الإمارات الإماراتي.