6 لاعبين يتأهلون إلى «بريمير بادل P1 دبي»

حسم 6 لاعبين بطاقات التأهل إلى بطولة «بريمير بادل P1 دبي» الدولية، التي تقام برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وتنظمها غالوب غلوبال، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للبادل، ومجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وتقام منافساتها في استاد سوق دبي الحرة للتنس خلال الفترة من 3 إلى 10 نوفمبر 2024.

ومُنِحَت بطاقات التأهل إلى فريقين من الرجال (4 بطاقات)، وفريق من السيدات (بطاقتان) بعد انتهاء منافسات «وايلد كارد» التي أقيمت في ملاعب مجمع ند الشبا الرياضي على مدار ثلاثة أيام.

وتأهل الفريق المكون من إغناسيو غونزاليز وخافيير بويرتو الذي فاز بالمركز الأول بعد تغلبه على الفريق المكون من يوسف حسام وجوليان لاكامور بنتيجة 3-6، و6-3، و3-6 ليحصل الأخير على المركز الثاني وبطاقة التأهل الثانية للبطولة.

وفي منافسات السيدات حصل الفريق المكون من أنجيل كارو وجمينا سول بيريز على بطاقة التأهل بعد فوزهما بالمركز الأول بتغلبهما على الفريق المكون من ماريا كونستانزا وسلفيا فيدال بنتيجة 6-4، و6-4. وشارك في منافسات الوايلد كارد 96 لاعباً ولاعبة من المواطنين والمقيمين، مثلوا 48 فريقاً (32 فريقاً من الرجال و16 فريقاً للسيدات).

وتستضيف دبي النسخة الافتتاحية من بطولة بريميير بادل P1 دبي الدولية التي تعد جزءاً من سلسلة بطولات تضم 25 جولة تتوزع على 18 دولة في خمس قارات، ويشارك في البطولة 256 لاعباً ولاعبة من أفضل اللاعبين في العالم، يلعبون ضمن فئات منفصلة من زوجي الرجال والسيدات، ويتنافسون على جوائز قيّمة تبلغ قيمتها الإجمالية 470 ألف يورو (1.89 مليون درهم إماراتي).

وتأتي هذه البطولة في إطار اتفاقية الاستضافة لأعوام عدة التي وقعها اتحاد الإمارات للبادل ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي مع جولة بريمير بادل وشركة غالوب غلوبال التي تتخذ من دبي مقراً لها، وتضم دولة الإمارات أكثر من 30% من ملاعب البادل في قارة آسيا، ما يمثل 2% من إجمالي ملاعب البادل حول العالم.