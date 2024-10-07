استدعاء الهاشمي وبدر للمنتخب.. واستبعاد المنصوري للإصابة

استدعى الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم مدافع العين خالد الهاشمي، ولاعب بني ياس فهد بدر لمعسكر "الأبيض" استعداداً لمواجهتي كوريا الشمالية الخميس المقبل، وأوزبكستان 15 أكتوبر الجاري ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وأعلن اتحاد كرة القدم، اليوم الاثنين، عن ضم الهاشمي وبدر إلى صفوف المنتخب، فيما تم استبعاد لاعب بني ياس خميس المنصوري للإصابة.

وارتفع عدد اللاعبين في قائمة المنتخب إلى 26 لاعباً، هم: خالد عيسى (العين)، خالد توحيد (الشارقة)، علي خصيف (الجزيرة)، وعدلي محمد (ساوثهامبتون الإنجليزي) لحراسة المرمى، ومحمد العطاس، خليفة الحمادي، زايد سلطان وعبد الله إدريس (الجزيرة)، خالد الهاشمي وكوامي كويدو (العين)، خالد الظنحاني (الشارقة)، وعبد الرحمن صالح (الوصل) للدفاع.

وفي خط الوسط: علي سالمين، طحنون الزعابي، علي صالح وفابيو دي ليما (الوصل)، يحيى نادر (العين)، ماكانزي هانت (فليتوود الإنجليزي)، عبد الله حمد (الوحدة)، عصام فايز (عجمان)، ماركوس مليوني (الشارقة)، يحيى الغساني وحارب عبد الله (شباب الأهلي).

وفي الهجوم: برونو دي أوليفيرا (الجزيرة)، وكايو كانيدو (الوصل)، وفهد بدر (بني ياس).

يذكر أن منتخب الإمارات يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بفارق 3 نقاط عن أوزبكستان وإيران، في المركزين الأول والثاني، ونقطتين عن كوريا الشمالية وقطر، في المركزين الرابع والخامس، وتتذيل قيرغيزستان الترتيب دون نقاط.