خسائر الوصل في 43 يوماً تفوق الموسم الماضي بأكمله

قدم الوصل واحدة من أغرب مبارياته في تاريخ مشاركاته في دوري المحترفين، بعدما خسر أمام خورفكان بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، أول من أمس، في الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين على استاد زعبيل.

وحوّل «النسور» تأخره بثلاثة أهداف مقابل هدف في الشوط الأول، إلى انتصار تاريخي في الشوط الثاني، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ليتلقى «الإمبراطور» هزيمته الثالثة على التوالي في الموسم الحالي، ليخسر في 43 يوماً أكثر من عدد المباريات التي خسرها في الموسم الماضي بأكمله في جميع البطولات، إذ خسر مباراتين فقط، أمام الوحدة في إياب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بأربعة أهداف دون رد، وأمام الفريق نفسه في الدور الثاني من دوري أدنوك للمحترفين بأربعة أهداف مقابل هدف.

في المقابل، خسر الوصل ثلاث مباريات من إجمالي سبع مباريات خاضها الفريق في الموسم الجاري، والذي بدأ في 23 أغسطس الماضي، بهزيمته أمام العين في الجولة الرابعة من الدوري بأربعة أهداف مقابل هدفين، ثم خسارته من الأهلي السعودي بهدفين دون رد في دوري أبطال آسيا للنخبة، وأخيراً هزيمته أمام خورفكان، بينما حقق الفريق ثلاثة انتصارات فقط على دبا الحصن بهدف دون رد، وعلى النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفاز على باختاكور الأوزبكي بهدف دون رد في دوري أبطال آسيا.

وأصبح خورفكان تخصص «ريمونتادا» أمام الوصل، بعدما كرر سيناريو الموسم الماضي، عندما تقدم الوصل على «النسور» في الجولة الرابعة من الدوري بثلاثة أهداف دون رد في الشوط الأول، قبل أن يحرز خورفكان ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، وينتهي اللقاء بتعادل الفريقين.

ويُعدُّ هذا هو الانتصار الثاني الذي يحققه «النسور» في تاريخ مواجهاته أمام الوصل في دوري المحترفين، حيث كان الفوز الأول في الثالث من مايو 2021 بهدفين مقابل هدف، بينما سبق لفريق خورفكان الفوز على الوصل في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بأربعة أهداف دون رد في 25 نوفمبر 2022، والمفارقة أن الانتصارات الثلاثة تحققت على استاد زعبيل، بينما لم يسبق لـ«النسور» تحقيق أي فوز على ملعبه على حساب الوصل.

من جهته، أكد مدرب الوصل الصربي ميلوش ميلوييفيتش أن فريقه ارتكب العديد من الأخطاء التي أسهمت في خسارة الفريق بطريقة درامية لمباراته أمام خورفكان. وقال في مؤتمر صحافي عقب المباراة: «أحرزنا ثلاثة أهداف في الشوط الأول، ولكن طرد مالك جنعير قبل نهاية الشوط أثر سلباً في الفريق».

وأشار المدرب الصربي إلى أن لاعبي الوصل يعانون الإرهاق والتعب، بينما طالب اللاعبين الكبار في السن بتحمل المسؤولية، وقال: «لدينا ستة أو سبعة لاعبين أعمارهم فوق الـ30 عاماً، ويجب عليهم تحمل المسؤولية بشكل أكبر».

واختتم: «أهدرنا طاقتنا بعد الطرد، وارتكبنا العديد من الأخطاء، لذلك خسرنا المباراة».

• خورفكان أصبح تخصص «ريمونتادا» أمام الوصل، بعدما كرر سيناريو الموسم الماضي.