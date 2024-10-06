الوحدة يفاجئ «العين».. ويعود بانتصار ثمين من دار الزين

تعرض فريق العين لخسارة جديدة، ولكن هذه المرة جاءت في دوري أدنوك للمحترفين وأمام الوحدة على أرضه وبين جمهوره 1-2، اليوم الأحد، في ختام الجولة الخامسة من البطولة.

وبعد خسارته في دوري أبطال آسيا للأندية النخبة أمام الغرافة القطري 2-4، عاد "الزعيم" ليتعثر من جديد في الدوري المحلي، وفقد ثلاث نقاط مهمة في صراعه نحو المنافسة على لقب الدوري.

وكان العين هو البادئ بالتسجيل عن طريق المغربي سفيان رحيمي الذي استغل عرضية بندر الأحبابي و انقض عليها قبل أحمد نور الله وسددها داخل المرمى "17".

وانقلبت النتيجة على العين، إذ ححصل الوحدة على ضربة جزاء، بعدما وقع المدافع كوامي في المحظور، وأبعد الكرة من أمام فاكوندو، بيده، ليحتسبها الحكم الإيطالي دافيدي ماسا، ضربة جزاء، انبرى إليها عمر خربين ونفذها بنجاح"40".

ودخل العين الحصة الثانية باندفاع هجومي، فضيّق الخناق على الوحدة وحاصره في نصف ملعبه، ولكن النتيجة أدت على عكس مجريات اللعب، حينما نجح فاكوندو في استغلال كرة مرتدة من الحارس خالد عيسى وأكملها في المرمى "64".

وأسفر ضغط العين المتواصل عن تسجيل هدف التعادل عبر الوافد الجديد جينو إنفانتينو، لكن تقنية "الفار" ألغت الهدف بداعي وجود لمسة يد "88".