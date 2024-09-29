بوعصيبة: مشاركة تاريخية للنعيمي في بطولة العالم للدراجات

قال رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات، منصور بوعصيبة، إن بطولة العالم للدراجات في سويسرا التي تختتم اليوم، شهدت مشاركة تاريخية لدراج المنتخب الوطني في فئة الشباب خالد النعيمي.

وقال بوعصيبة لـ«الإمارات اليوم»: «مشاركة النعيمي التاريخية في بطولة العالم للشباب في سويسرا، تعد الأولى للإمارات في البطولة منذ تأسيس اتحاد الرياضة في عام 1974، وهي بالتأكيد طريق جديد للاعب وأصدقائه أيضاً من الدراجين لمشاركتهم في المشاركات الخارجية».

وأضاف: «يعتبر وجود النعيمي وسط كوكبة اللاعبين المصنفين عالمياً مكسباً كبيراً، وله دور في إكسابه المزيد من الخبرة». ويشارك المنتخب في البطولة بأربعة دراجين، هم: محمد المطيوعي، وعبدالله جاسم (تحت 23 سنة)، وخالد النعيمي (الشباب)، وصفية الصايغ (السيدات تحت 23 سنة).

وكان المطيوعي قد خاض سباق ضد الساعة فردي، الثلاثاء الماضي، بسباق الفردي العام أمس، برفقة عبدالله جاسم، بينما خاض النعيمي سباقي الفردي ضد الساعة، والطريق، واختتمت الصايغ سباق فردي السيدات، وسط مشاركة مصنفين أوائل، وأبطال أولمبياد باريس 2024.