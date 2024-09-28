أحمد خميس موهبة تايكواندو قادمة لأولمبياد الشباب 2026

يتطلع لاعب المنتخب الوطني للناشئين ونادي الفجيرة للفنون القتالية للتايكواندو أحمد خميس النعيمي، إلى أن يصبح بطلاً أولمبياً، ويرفع علم الإمارات في المحافل الدولية، وأن تكون محطته المقبلة التتويج بالميدالية الذهبية في أولمبياد الشباب المقررة في السنغال 2026، تمهيداً لألمبياد لوس أنجلوس 2028.

وازدادت طموحات أحمد خميس (14 عاماً) بعد فوزه بالميدالية الذهبية في بطولة الجائزة الكبرى «غراند سلام للشباب 2024»، التي أقيمت في مدينة وشي بالصين أغسطس الماضي، وأصبح أول لاعب عربي يحرز ذهبية البطولة.

وقال اللاعب لـ«الإمارات اليوم»: «طموحي الفوز بإحدى الميداليات الأولمبية، وأن أكون في أولمبياد الشباب المقبل في السنغال»، مضيفاً: «سعيد بالدعم والرعاية اللذين يقدمهما لي نادي الفجيرة واتحاد الإمارات للتايكواندو وعائلتي وزملائي، وهي العناصر التي حفزتني على رفع سقف الطموحات»، مبيناً أنه فاز بذهبية الجائزة الكبرى، بعد خوض أربع مباريات صعبة للغاية تفوّق فيها على لاعبين أقوياء من سلطنة عُمان وكوريا والفلبين وروسيا، مستذكراً فوزه بالميداليات الذهبية في فئته 156 سنتيمتراً (ناشئين) في بطولة الفجيرة الدولية G2، وكأس العرب في الفجيرة وكأس العرب للأندية في مصر، وفي بطولة الفارس بالأردن، وبطولة عُمان الدولية ودورة الألعاب الخليجية للشباب في الفجيرة.

من جهته، أكد مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية نادر أبوشاويش لـ«الإمارات اليوم»، أنه «تم استكشاف اللاعب من خلال مشاركته في برنامج أجيال المستقبل الذي ينظمه النادي سنوياً، ووجدنا لديه خامة فنية في التايكواندو، وبالتنسيق مع عائلته تم انتخابه وضمه للفريق، إضافة إلى لاعبين آخرين»، وقال: «أسهم فوزه ببطولات متتالية، وتمكّنه من هزيمة لاعبين دوليين من مدارس متقدمة في التايكواندو، ومنها كوريا الجنوبية وروسيا، وحرصه على التدريب ودعم عائلته، في أن يضع قدمه على الطريق الصحيح المؤدي لمنصات التتويج الدولية».

كما قال مدربه، الأردني أنس العداربة، إن «اللاعب أحمد خميس موهبة تايكواندو مميزة، ويتمتع بذكاء كبير في استيعاب الأفكار الفنية وإتقانها، وهو حريص على الانتظام في التدريبات وترجمة التعليمات الفنية أثناء المباريات، إضافة إلى التركيز العالي، وهذه هي مواصفات اللاعب البطل، وثقتنا عالية بأن يكون بطلاً في المستقبل»، كاشفاً أن رصيده من الميداليات الدولية والمحلية 22 ميدالية منها 15 ذهبية وثلاث فضيات وأربع برونزيات.

والدة اللاعب: نرعاه ليصبح بطلاً

أكدت سعادة ربيع الكندي والدة اللاعب أحمد خميس، أن عائلته تحرص على رعايته في جميع الجوانب من ناحية تنظيم وقته الدراسي والرياضي ونظامه الغذائي، لمواكبة خطط النادي بتأهيله ليصبح بطلاً، وأوضحت لـ«الإمارات اليوم»، أن أحمد عندما انضم للنادي لم يكن في باله أن يصبح بطلاً بقدر أن يمارس الرياضة كأسلوب للحياة، قبل أن يكتشفه المدربون.

• رصيد اللاعب دولياً ومحلياً 22 ميدالية (15 ذهبية و3 فضيات و4 برونزيات).