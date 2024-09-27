نادي كلباء يعتمد مكافآت اللاعبين استعداداً للموسم الجديد

اتخذ مجلس إدارة نادي كلباء الرياضي الثقافي قرارات مهمة عدة، تمهيداً لمشاركة فرقه في بطولات الموسم الحالي، وفي مختلف المنافسات الفردية والفرقية، وذلك في اجتماعه الدوري الذي انعقد برئاسة راشد سعيد الكندي، أول من أمس.

وقال النادي إن اعتماد المكافآت التي ستقدم للاعبين والفرق يأتي في واجهة القرارات، وذلك لأهميتها، بما يسهم في تحقيق نتائج مميزة تعكس مكانة النادي في الرياضات الأخرى غير كرة القدم.

كما قرر النادي المشاركة في دورة كلباء للألعاب الشاطئية التي ستقام في نوفمبر المقبل، بهدف إفساح مجال كبير للاعبيه لخوض المنافسات وتحقق الانتصارات.

ووجّه النادي الإدارات الفنية والإدارية لتأمين جميع العناصر التي تسهم في ظهور النادي بشكل مميز في الموسم الجديد.