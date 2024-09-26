5 ملايين درهم فاتورة «الصافرة الأجنبية» في دورينا

وصف رياضيون كُلفة الاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي في المباراة الواحدة في دوري أدنوك للمحترفين بالكبيرة والمبالغ فيها، ما يضاعف الأعباء المالية على الأندية، على الرغم من أن الاستعانة بـ«الصافرة الأجنبية» ليست إجبارية وإنما اختيارية، بناءً على رغبة النادي، مشيرين إلى أنه ورغم الكلفة المالية الكبيرة، إلا أن وجود «الصافرة الأجنبية» في الدوري يعد ظاهرة إيجابية موجودة في جميع ملاعب العالم، كما أن قضاة الملاعب المحليين استفادوا من خبرات الحكام الأجانب، نظراً لتمتعهم بخبرة تحكيمية كبيرة، في حين انتقد آخرون وجود «الصافرة الأجنبية»، مطالبين بإعادة النظر في هذه التجربة وتقييمها، معتبرين أن وجود الحكم الأجنبي سيؤثر سلباً على الحكم المحلي.

وتبلغ كلفة استقدام طاقم تحكيم أجنبي في المباراة الواحدة 170 ألف درهم، مقابل 20 ألف درهم فقط كلفة طاقم التحكيم المحلي في المباراة الواحدة، علماً بأن وجود قضاة الملاعب المحليين في إدارة المباريات لا يحمّل الأندية أي أعباء مالية، لأن اتحاد كرة القدم هو من يقوم بدفع كلفة إدارة الحكام للمباريات، بالتنسيق مع رابطة دوري المحترفين.

ووفقاً لإحصائية رصدتها «الإمارات اليوم»، فقد شهدت المواسم الثلاثة الماضية في الدوري، إضافة إلى الجولات الثلاث الأولى في الموسم الحالي من الدوري، استقطاب الأندية 30 طاقماً تحكيمياً أجنبياً، إذ بلغت الكلفة الإجمالية لهؤلاء الحكام خمسة ملايين و100 ألف درهم، في حين أن الكلفة كانت ستبلغ 600 ألف درهم فقط في حال تمت الاستعانة بأطقم تحكيم محلية.

وقال الرياضيون لـ«الإمارات اليوم»: «رغم الكلفة المالية العالية التي تتحملها الأندية التي تقوم باستقطاب (الصافرة الأجنبية)، إلا أن وجودها يخفف الضغوط عن الحكم المحلي، لاسيما خلال المباريات الكبيرة والحساسة».

كلفة مالية كبيرة

وصف الحكم الدولي السابق في كرة القدم، عبدالله العاجل، تجربة الاستعانة بـ«الصافرة الأجنبية» خلال المواسم الثلاثة الماضية في الدوري بالناجحة، سواء على صعيد استقطاب حكام أصحاب خبرة، أو على صعيد استفادة التحكيم المحلي من وجود أمثال هؤلاء الحكام الأجانب أصحاب الخبرات الكبيرة، على الرغم من الكلفة المالية الكبيرة التي يتحملها النادي الذي يتقدم بطلب للاستعانة بالحكم الأجنبي.

وقال العاجل: «الفارق بين كلفة الاستعانة بالحكام الأجانب والمحليين كبير جداً، إذ إن كلفة الطاقم الأجنبي في المباراة الواحدة تبلغ 170 ألف درهم، فيما تصل في المقابل كلفة الاستعانة بالطاقم المحلي الدولي إلى نحو 20 ألف درهم في حال كان الطاقم دولياً، وتقل الكلفة إلى نحو 17 ألف درهم فقط في حال كان طاقم التحكيم درجة أولى وليس دولياً».

وأشار العاجل إلى أن جزءاً من المبلغ الذي يدفعه النادي مقابل الاستعانة بالحكم الأجنبي يذهب إلى اتحاد الكرة، كونه يتحمل تكاليف تذاكر سفر وإقامة طاقم التحكيم الأجنبي.

ظاهرة جيدة وناجحة

أكد المحلل الفني خالد عبيد، أن وجود قضاة الملاعب الأجانب في الدوري المحلي ليس له أي ضرر على البطولة المحلية، بل على العكس، فإن وجودهم يعد ظاهرة إيجابية، بعدما قادوا العديد من المباريات بامتياز، وأبعدوا هذه المباريات عن الضغوط، مؤكداً أن وجود «الصافرة الأجنبية» يعد إضافة، ولن يقلل من شأن قضاة الملاعب المحليين، بل على العكس يضيف إليهم الخبرات.

وقال خالد عبيد: «عملية الاستعانة بالحكام الأجانب ليست إجبارية، إنما هي اختيارية بالنسبة للفرق، وتتحدد بناء على قوة وحساسية المباريات، وأيضاً القدرة المالية للأندية، والحال

نفسه ينطبق على المبالغ التي تصرف على اللاعبين المقيمين والأجانب، فكل فريق يختار بناء على قدراته المالية، ولم يشكل هذا الاتجاه أي أزمات على مدار المواسم الثلاثة الماضية، بل على العكس كان له تأثير إيجابي على سير المباريات الصعبة والحساسة، وإبعادها عن الضغوط».

وأضاف: «أعتقد أن استمرار الحكم الأجنبي في الدوري المحلي مهم جداً، وهو أمر موجود في كل بطولات العالم، خصوصاً أن قرب الحكام المحليين من الشارع الرياضي والأندية قد يشكل ضغوطاً على الأندية والحكام، وأعتقد أن تجربة الاستعانة بالحكام الأجانب التي بدأت منذ ثلاثة مواسم ناجحة بشكل كبير، ولا تشكل هدراً للأموال، لأن كل نادٍ يتصرف حسب قدراته المالية».

رغبة الأندية والجمهور

من جانبه، أكد وكيل اللاعبين وليد الشامسي، أنه مع الاستعانة التامة بالتحكيم المحلي، لكنه أشار إلى أن الأندية المقتدرة مالياً قد تحتاج في بعض الأوقات إلى وجود الحكام الأجانب، بسبب حساسية بعض المباريات وأهميتها.

وقال: «التحكيم الأجنبي موجود في كل دول العالم، وبنسبة قد تصل إلى 100%، لكن في العديد من الدول، خصوصاً العربية، مثل مصر وتونس والجزائر، فإن الجمهور والأندية يرفضون وجود (الصافرة الأجنبية)، لكنهم يستعينون بالحكام الأجانب في بعض المباريات المهمة والحساسة».

وأضاف: «كلفة استدعاء طاقم تحكيم أجنبي أمر صعب على العديد من الأندية، لكنه في متناول الأندية المقتدرة مالياً».

وأكمل وليد الشامسي: «الجمعية العمومية للأندية عندما اعتمدت قرار استقطاب الحكام الأجانب لدورينا كان قرارها صائباً، والكل وافق على ذلك، كونه متروكاً لاختيار وقدرة الأندية على تحمل الكلفة العالية، ومن وجهة نظري فإننا نملك حكاماً محليين مميزين وقادرين على قيادة أي مباراة، ولكن يبقى القرار للأندية».

تقييم التجربة وتطويرها

أكد الإعلامي والمحلل الرياضي عادل محمد الحمادي، أن تجربة الاستعانة بالحكم الأجنبي في دوري المحترفين أثبتت عدم نجاحها بعد مرور ثلاثة مواسم على تطبيقها، مشيراً إلى أن هناك ثلاثة أو أربعة أندية فقط تمتلك ميزانيات مالية كبيرة، ولديها القدرة على الاستعانة بالحكم الأجنبي، مشدداً على أهمية تقييم التجربة من الجوانب كافة، والوقوف على إيجابياتها وسلبياتها، والعمل على تطويرها بشكل أفضل، مطالباً بأهمية التركيز على الحكم المواطن، ومنحه الفرصة الكاملة لإدارة مباريات الدوري، بدلاً من الاستعانة بالحكام الأجانب.

• وجود «الصافرة الأجنبية» يخفف الضغوط عن الحكم المحلي، لاسيما خلال المباريات الكبيرة والحساسة.

• كُلفة استقدام طاقم تحكيم أجنبي في المباراة الواحدة 170 ألف درهم، مقابل 20 ألف درهم فقط كلفة طاقم التحكيم المحلي.

• استقدام الحكام الأجانب اختياري، ويتحدد بناءً على قوة وحساسية المباريات والقدرة المالية للأندية.

30 حكماً أجنبياً ظهروا في دورينا

موسم 2021 - 2022

شباب الأهلي - الجزيرة: التركي جونيت شاكير.

الشارقة - الوحدة: الألماني توبياس سيتلير.

الجزيرة - العين: الإيطالي دانييلي دوفيري.

الوحدة - العين: الهولندي الدولي داني ماكيلي.

موسم 2022 - 2023

العين - الوحدة: البرتغالي أرتور سواريز.

الشارقة - الوحدة: المجري تاماس بوجنار.

الشارقة - العين: الصربي سردجان يوفانوفيتش.

الوحدة - شباب الأهلي: الأرجنتيني فاكوندو تيلو.

الوحدة - الشارقة: الأرجنتيني فيرناندو راباليني.

الوحدة - العين: الروماني إستفان كوفاكس.

موسم 2023 - 2024

العين - عجمان: الألماني دانييل سايبيرت.

الشارقة - العين: الإنجليزي مايكل أوليفر.

النصر - العين: الإيطالي ماوريزيو مارياني.

الوحدة - كلباء: الصربي سردان يوفانوفيتش.

الوصل - العين: السلوفيني سلافكو فينسيتش.

عجمان - الوحدة: الإيطالي ميشال فابري.

الوحدة - الإمارات: البرتغالي تياجو مارتينيز.

شباب الأهلي - العين: البرازيلي رافائيل كلاوس.

النصر - الوحدة: الأرجنتيني يايل فالكون.

الوحدة - الوصل: السلفادوري إيفان أركيس.

اتحاد كلباء - العين: البرتغالي أرتور سواريز دياس.

الوصل - اتحاد كلباء: المكسيكي سيزار أرتورو.

العين - الوحدة: الإيطالي دانيلي أورساتو.

خورفكان - الوحدة: البلغاري جيورجي كاباكوفز.

الوحدة - الشارقة: الفرنسي كليمون توربان.

اتحاد كلباء - الوصل: الإيطالي دافيدي ماسا.

الوصل - شباب الأهلي: المكسيكي سيراز راموس.

النصر - الوصل: الروسي كيريل ليفنيكوف.

موسم 2024 - 2025

الوصل - النصر: الألماني فيليكس زواير.

شباب الأهلي - الوحدة: الهولندي داني ماكيلي.