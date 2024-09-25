صدام مبكر بين الوصل والوحدة في الكأس

أوقعت قرعة دور الـ16 لـ«مسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم» للموسم الرياضي 2024-2025 التي سحبت، أمس، في «سبيس 42 آرينا» بشاطئ الراحة في أبوظبي، الوصل حامل اللقب مع الوحدة في صدام مبكر بين الفريقين، في مباراة ستقام على استاد زعبيل في دبي.

ووفق القرعة، يواجه الشارقة فريق النصر على ملعب الأخير في قمة مبكرة، فيما يلتقي شباب الأهلي مع دبا الحصن، ويلعب البطائح مع اتحاد كلباء، والجزيرة مع العروبة، ويتواجه عجمان مع خورفكان، ويلتقي العين مع المتأهل الثاني من التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى، فيما يواجه بني ياس المتأهل الأول من التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى.

ووفقاً لنظام البطولة، ستقام مباريات دور الـ16 حتى المباراة النهائية بنظام خروج المهزوم من مباراة واحدة، وتلعب المباريات أيام 17 و18 و19 أكتوبر المقبل، كما ستجرى قرعة في كل دور على حدة حتى دور الأربعة.

وأقيمت مراسم القرعة بحضور مسؤولي اتحاد الكرة، وممثلي الأندية المشاركة، علماً أن نهائي النسخة الجديدة في البطولة سيقام على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

وجرت مراسم القرعة بمشاركة 16 فريقاً، منها 14 فريقاً من أندية دوري أدنوك للمحترفين، إضافة إلى الفريقين اللذين سيتأهلان من التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى.

ويتصدر فريقا الشارقة وشباب الأهلي قائمة أكثر الفرق فوزاً بلقب البطولة بـ10 ألقاب لكل منهما.

ورحب الأمين العام لاتحاد الكرة، محمد الظاهري، خلال كلمته في حفل القرعة، بالحضور والمشاركين، مقدماً الشكر إلى كل من أسهم في إنجاح هذا الحدث، واصفاً القرعة بأنها تُعدُّ محطة البداية للأندية المشاركة بالتأهل إلى الأدوار النهائية في البطولة، مشيراً إلى أن كل الفرق قامت بالتحضير الجيد للموسم الحالي، متمنياً التوفيق لجميع الأندية.

وتحدث النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة رئيس لجنة المسابقات، عبيد سالم الشامسي في حفل القرعة مرحباً بالحضور، متمنياً التوفيق لجميع الفرق، واصفاً «كأس رئيس الدولة» بأنها الأغلى، كونها تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة، معتبراً أن البطولة أصبحت جزءاً لا يتجزأ من المجتمع. وقال الشامسي: «بطولة كأس رئيس الدولة حدث مميّز يقام سنوياً في دولة الإمارات، وينتظره الجميع وهو من أغلى البطولات».

• العين وبني ياس يواجهان المتأهلين من التصفيات التمهيدية.

• تلعب المباريات أيام 17 و18 و19 أكتوبر المقبل.

قرعة دور الـ16 من «كأس رئيس الدولة» موسم 2024-2025

دبا الحصن - شباب الأهلي

المتأهل الثاني - العين

العروبة - الجزيرة

الوحدة - الوصل

البطائح - كلباء

الشارقة - النصر

عجمان - خورفكان

بني ياس - المتأهل الأول