الوصل يخطف «النصر».. والشارقة يحبط الجزيرة

تمكّن الوصل من قلب تأخره أمام النصر بهدف إلى فوز كبير 3-1، في المباراة التي جمعتهما أمس، على ملعب زعبيل لحساب الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، ورفع الوصل رصيده إلى النقطة السابعة، فيما تجمد رصيد النصر عند النقطة السادسة.

وتبادل كل طرف السيطرة على شوطي المباراة، ونجح مدرب النصر ألفريد شرودر في تحجيم خطورة الوصل في الشوط الأول، إذ بدأ الوصل المباراة بمحاولات هجومية بغية إدراك هدف التقدم، ولكن المحاولات كافة توقفت عند المدافعين.

وبدأ النصر في تطوير أدائه بعد مرور 15 دقيقة، بالاعتماد على الهجمات المرتدة بفضل انطلاقات الظهير عثمان بوسعيد، الذي تسبب في إزعاج لدفاع الوصل.

ومن الفرصة الحقيقة الأولى لمصلحة العميد تمكن عادل تاعرابت، من منح الضيوف هدف الأسبقية، من تسديدة أطلقها من داخل الصندوق سكنت مرمى الوصل «22».

ولعب حارس الوصل خالد السناني دوراً حاسماً، عندما منع العميد من التقدم بهدف آخر، بعدما لعب عادل تاعرابت كرة طولية إلى علي مبخوت، لكن خالد السناني تدخل في وقت مثالي، وأبعد الخطورة عن مرماه.

وحرمت العارضة أصحاب الأرض إدراك التعادل، بعدما أنابت عن حارس النصر في إبعاد تسديدة ليما، والتي لعبها من خارج الصندوق لترتد دون أن تجد المتابع «40».

وانقلبت المباراة في الشوط الثاني، إذ أعاد كايو المباراة عند نقطة البداية من جديد، بعدما نجح في اختراق دفاعات النصر واستقبل كرة من رمية جانبية، وسط رقابة ليما ليضعها بمهارة على يسار الحارس مُحرزاً هدف التعادل «55».

وعادت العارضة مُجدداً لتحرم ليما تسجيل هدف التقدم، بعدما تصدت للتسديدة التي لعبها من مسافة بعيدة، لتستقر بعد ذلك إلى خارج الملعب «66».

ووجه علي صالح، ضربة قاضية لآمال النصر، بتسجيله هدف الفوز لفريقه مستغلاً كرة مُبعدة من الدفاع، سددها مباشرة في مكان صعب على الحارس عبدالله التميمي «74».

وقضى سفيان بوفينتي، على آمال النصر بتسجيله الهدف الثالث، إثر مجهود مميز قام به علي صالح ليوزع كرة عرضيه سددها المدافع المغربي بقوة داخل المرمى «83».

وعلى استاد خالد بن محمد في الإمارة الباسمة، استفاد الشارقة من النقص العددي الذي حلّ بالجزيرة على واقع طرد لاعبه نيكسنيس كيبانو في الدقيقة 13، ليُحقق أكبر فوز له على فخر أبوظبي، في تاريخ مواجهتهما بالمحترفين ويهزمه 4 - صفر، ليرفع الشارقة رصيده إلى النقطة التاسعة (العلامة الكاملة) ويتجمد رصيد الجزيرة عند ثلاث نقاط.

وافتتح لوان بيريرا، التسجيل لأصحاب الأرض من تسديدة أرضية زاحفة اكتفى حارس الجزيرة بالنظر إليها وهي تسكن شباكه «21».

وعزّز التونسي فراس بالعربي، من تقدم الشارقة بعدما تلقّى تمريرة سحرية من كايو وضعته في مواجهة حارس الجزيرة، ليضع الكرة في سقف المرمى «30».

وتابع كايو لوكاس منح الهدايا لزملائه فمرر كرة أرضية من هجمة مرتدة سريعة إلى عثمان كمارا المندفع من الخلف، ليضعها على يسار الحارس «45+4».

وكلل كايو أفضليته بتسجيل الهدف الرابع، مستفيداً من ثغرة في دفاع الجزيرة، ليتقدم ويُسدد كرة بيسراه من داخل الصندوق «82».