الوصل يخطف «النصر» في «ديربي بر دبي»

قلب الوصل تأخره بهدف أمام النصر إلى فوز كبير 3-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب زعبيل لحساب الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين.

وتمكن عادل تاعرابت من تسجيل هدف السبق للنصر بعد مرور 22 دقيقة من صافرة الحكم الألماني فيليكس زواير.

وأعاد كايو المباراة عند نقطة البداية، بعدما نجح في اختراق دفاعات النصر واستقبل كرة من رمية جانبية، وسط رقابة ليما ليضعها بمهارة في الشباك مسجلاً هدف التعادل «55».

ووجه علي صالح، ضربة لآمال النصر، بتسجيله هدف التقدم للوصل مستغلا كرة مُبعده من الدفاع سددها مباشرة في مكان صعب على الحارس عبد الله التميمي «74».

وقضى المغربي سفيان بوفينتي، على أمال النصر بتسجيله الهدف الثالث، اثر مجهود مميز قام به علي صالح ليوزع كرة عرضية سددها المدافع المغربي بقوة داخل المرمى «83».

ورفع الوصل رصيده للنقطة السابعة ليعود إلى أجواء المنافسة على اللقب في حين تجمد رصيد النصر عند ست نقاط.