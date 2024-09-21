مصائب الجزيرة لا تأتي فُرادى.. طرد وخسارة بالأربعة من الشارقة

أكرم نادي الشارقة وفادة ضيفه الجزيرة «المنقوص عددياً» برباعية دون رد مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين.

ولم تكن مؤشرات البداية تؤكد أن الجزيرة في طريقه لاستقبال خسارة كبيرة بعدما اندفع الى الهجوم فكان أصحاب الأرض محظوظين لتفادي اهتزاز شباكهم بعد أكثر من محاولة قام بها الضيوف من العمق وعلى الاطراف.

ولم تدم أفضلية الجزيرة طويلا، بعدما تلقوا ضربة موجعة مبكرة وتحديدا بعد 13 دقيقة بطرد نيكسنيس، كيبانو، لإعاقته عثمان كمارا.

وتسبب هذا القرار في انتقال أفضلية اللعب لمصلحة الشارقة، الذي تحصل على فرصة انتزاع التقدم من تسديدة كايو، والتي أبعدها محمد النني إلى ضربة ركنية والكرة كانت في طريقها للمرمى«17».

ونجح لوان بيريرا، في استغلال النقص العددي الذي حل بالجزيرة بصورة عملية ومنح فريقه التقدم على خلفية تسديدة أرضية زاحفة، اكتفى حارس الجزيرة بالنظر اليها وهي تسكن شباكه «21».

وحاول الجزيرة اثبات حضوره في المباراة عندما انطلق أكونور، في هجمة مرتدة لكنّ تسديدته مرت بمحاذاة القائم «27».

ولعب علي خصيف دورا حاسما عندما تصدى لمحاولة كايو الذي انفرد بالمرمى وسدد كرة مقوّسة لكنّ حارس الجزيرة ارتمى لها في الوقت المناسب.

ولكن «خصيف» فشل في التعامل مع فرصة مشابهة سنحت للتونسي فراس بالعربي، والذي تلقى تمريرة سحرية من كايو وضعته في مواجهة بالحارس، ليضع الكرة في سقف المرمى «30».

وتابع كايو لوكاس منح الهدايا لزملائه فمرر كرة أرضية من هجمة مرتدة سريعة إلى عثمان كمارا والمندفع من الخلف ليضعها على يسار الحارس «45+4».

وكلل كايو لوكاس أفضليته بتسجيل الهدف الرابع، مستفيدا من تغرة في دفاع الجزيرة، ليتقدم ويُسدد كرة بيسراه من داخل الصندوق «82»