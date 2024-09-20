إقبال كبير على «فانتاسي دورينا».. والجوائز تصل إلى 62 ألف درهم

شهد «فانتاسي دوري أدنوك للمحترفين» إقبالاً متزايداً في نسخة الموسم الرياضي 2024-2025، بعد مرور جولتين من دوري أدنوك للمحترفين.

وكانت رابطة المحترفين الإماراتية قد أطلقت مبادرة «فانتاسي دورينا»، وهي إحدى مبادرات الرابطة التي تأتي ضمن خططها لتسويق مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، وتتيح المشاركة للجميع من مختلف الدول.

وقالت الرابطة في بيان أمس، إنها خصصت لهذه النسخة مجموع جوائز يصل إلى 62 ألف درهم، منها 1000 درهم كل جولة للفائزين بالمركزين الأول والثاني بواقع 500 درهم لكل فائز أسبوعياً، و18 ألف درهم كجوائز نصف موسمية؛ منها 9000 درهم للفائزين بالقسم الأول ومثلها للفائزين بالقسم الثاني، بجانب التتويج بنهاية الموسم لأصحاب المراكز الخمسة الأولى، حيث سينال صاحب المركز الأول بنهاية الموسم مبلغ 10 آلاف درهم.

ولم تشهد خواص التعزيز أي تغيير؛ إذ استمرت بالكيفية نفسها للموسم السابق بعدد ثماني خواص تعزيز، بحيث يمكن لمديري «فانتاسي دوري أدنوك للمحترفين» استخدامها خلال الموسم وفقاً لضوابط محددة.

وتتم المشاركة في «فانتاسي دوري أدنوك للمحترفين» عبر الموقع، والتطبيق الخاص باللعبة المتوافر على أجهزة «أندرويد» و«أبل»، ويتاح للمشاركين اختيار تشكيلات فرقهم من نجوم الدوري.

ويكون الهدف هو محاولة كسب أكبر عدد من النقاط أسبوعياً، على أن تكون الجائزة الكبرى مخصصة لمن يجمع أكبر قدر من النقاط في نهاية الموسم.

وأوضحت الرابطة أن عدد المستخدمين للعبة اقترب من 12 ألفاً خلال الأسابيع الأولى من فتح باب التسجيل، وتصدر وسم (#فانتاسي_دوري_أدنوك_للمحترفين) التفاعل عبر منصة (إكس)، فيما بلغت مشاهدات حساب «فانتاسي دورينا» أكثر من مليوني مشاهدة خلال حملة ما قبل الموسم الرياضي 2024-2025، الأمر الذي يتسق مع هدف رابطة المحترفين بزيادة نسبة المشاهدة للمسابقة، وخلق أجواء الحماس والشغف للمشاركين، وتعزيز ارتباط الجماهير بتفاصيل الدوري والتفاعل مع أداء النجوم.