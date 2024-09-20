الأندية الإماراتية تسجل أفضل بداية آسيوية

حقّقت الأندية الإماراتية أفضل بداية في تاريخها في دوري أبطال آسيا لكرة القدم بمسابقتيه «النخبة» و«دوري أبطال آسيا 2»، بعدما جمعت 10 نقاط، من خلال الفوز في ثلاث مباريات، والتعادل في مباراة واحدة، لتتساوى مع الأندية السعودية التي جمعت هذا العدد نفسه من النقاط في الجولة الأولى من البطولة.

وتفوقت الأندية الإماراتية الأربعة على نظيرتها في إيران، التي جمعت 6 نقاط فقط، وعلى الأندية القطرية التي لم تحصل إلا على نقطة واحدة فقط، رغم مشاركتهما بأربعة أندية لكل منها عن منطقة غرب آسيا.

وفي بطولة النخبة الآسيوية، نجح نادي الوصل في أن يعود بفوز مهم على حساب بختاكور، صاحب المشاركة القياسية في البطولة القارية «19 مرة»، بهدف دون رد، ليقطع الإمبراطور بذلك خطوة كبيرة نحو التأهل للدور الثاني.

ومن المقرر أن يستقبل الوصل، منافسه الأهلي السعودي في الجولة الثانية من كأس النخبة على ملعبه وبين جماهيره يوم 30 سبتمبر الجاري.

وفي «النخبة» أيضاً تعادل العين حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا، مع السد بهدف لكل فريق، في مباراة كان فيها الزعيم الطرف الأفضل، وضاعت منه العديد من الفرص المُحققة للخروج بالعلامة الكاملة، لتنتظره مواجهة صعبة أمام الغرافة القطري في الأول من أكتوبر المقبل.

وتنص لائحة بطولة النخبة على مشاركة 12 نادياً في غرب آسيا، ومثلها في شرق القارة، على أن يتأهل ثمانية فرق إلى الدور الثاني الذي سيقام بنظام خروج المغلوب.

وفي «دوري أبطال آسيا 2»، نجح شباب الأهلي في تحقيق فوز مستحق وكبير على حساب الحسين إربد الأردني بنتيجة 3-1، ليتصدر المجموعة الرابعة بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه، إذ من المقرر أن يلعب شباب الأهلي المباراة الثانية على التوالي خارج ملعبه، وسيلاقي ناساف كارشي أوزبكستان، في الثاني من أكتوبر.

وكان الشارقة على الموعد في مباراته ضد سباهان أصفهان الإيراني، وحقق الفوز خارج الديار بهدف دون رد، ليتشارك مع الوحدات الأردني صدارة المجموعة الثالثة، والذي سيستضيفه في الأول من أكتوبر المقبل، لفض الشراكة على صدارة المجموعة.

ومن جانبه، أكد المحلل الكروي مدير فريق الكرة السابق في نادي النصر، خالد عبيد، أن الأندية الإماراتية تجاوزت المرحلة الأصعب في بطولتي دوري أبطال آسيا بنجاحها في تحقيق نتائج إيجابية لم يسبق أن فعلتها من قبل.

وقال عبيد لـ«الإمارات اليوم»، البدايات في أي بطولة دائماً ما تكون الأصعب، والأندية الأربعة نجحت في تخطي هذه المرحلة وبنسبة نجاح تجاوزت الـ90%، وهذا يُعطيها دافعاً قوياً لاستكمال المشوار بنجاح، كما حدث في الجولة الأولى.

وأضاف: «أتوقع أن تكون الأندية الإماراتية رقماً صعباً في البطولات الآسيوية، وباتت لديها الإمكانات والقدرات والعقلية الاحترافية التي تمكنها من المنافسة على اللقب بكل شراسة، خصوصاً أن الأندية الأربعة التي تُمثلنا في المعترك القاري تملك قاعدة جماهيرية قوية ستدعمها بشكل إيجابي في المباريات، فضلاً عن الدعم الفني والإداري المقدم لها من الجهات المسؤولة عن كرة القدم في الدولة».

وتابع: «النقطة المضيئة والواضحة في المشاركة الإماراتية أن أنديتنا أصبحت لديها خبرات كبيرة على مستوى اللاعبين، وحتى عملية الانتقاء التي تمت في فترة الانتقالات الصيفية، قد جرت بعناية كبيرة أضافت لها الكثير، وتأكد لنا أن الجميع أصبح يعمل بنظرة أكبر على البطولات الخارجية، وليس كما كان يحدث في السابق، إذ كان التركيز منصباً على البطولات المحلية فقط».

• 4 أندية إماراتية جمعت 10 نقاط، لتتساوى مع نظيرتها السعودية.. وتفوقت على فرق قطر وإيران.