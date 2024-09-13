المري: التجهيزات وصلت إلى ذروتها لانطلاق الموسم البحري الجديد

يترقب عشاق الرياضات البحرية ومحبو سباقات السفن والقوارب الشراعية المحلية، انطلاقة فعاليات الموسم الرياضي البحري الجديد 2024-2025 الذي ينظمه «نادي دبي الدولي للرياضات البحرية»، ويتضمن سلسلة من السباقات والكرنفالات والمهرجانات البحرية المتنوعة التي تتجاوز 20 حدثاً.

ويستهل «نادي دبي الدولي للرياضات البحرية» فعاليات الموسم يوم 21 الجاري، بتنظيم سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، والذي يجمع كالمعتاد جيل المستقبل للتنافس على ألقاب فئتي الشباب تحت 21 سنة (مواليد 2003)، والناشئين تحت 16 سنة (مواليد 2008).

من جانبه، قال مدير إدارة الشؤون الرياضية في «نادي دبي الدولي للرياضات البحرية» محمد المري، إن التجهيزات وصلت إلى ذروتها بعدما عكفت إدارة الشؤون الرياضية في النادي طوال الفترة الماضية على التنسيق والترتيب لبداية الموسم المرتقبة، بعد اعتماد الفعاليات من قبل مجلس إدارة النادي، برئاسة أحمد بن مسحار.

وأضاف: «نادي دبي الدولي للرياضات البحرية حرص على إطلاع النواخذة والملاك والبحارة المشاركين في الأنشطة كافة التي ينظمها النادي على التعديلات الخاصة بالقوارب والمعتمدة من قبل اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، والتي تشمل المواصفات التي تخص البدن، وكذلك كراسة الشروط، ولائحة المشاركة في بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً».

وأكد أن الجميع يسعى إلى هدف واحد، هو نجاح الفعاليات، وهو أمر لا يأتي إلا بتضافر الجهود، والتعاون بين المشرفين واللجان والمشاركين من أجل تحقيق المصلحة العامة، وتعزيز مكانة هذه الفعاليات التي تحظى بدعم كبير من المسؤولين، وتحتل مكانة مميّزة وسط شرائح المجتمع.