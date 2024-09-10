بث مباشر مباراة الإمارات وإيران في تصفيات كأس العالم 2026

يخوض المنتخب الوطني اليوم مباراة غاية في الأهمية أمام المنتخب الإيراني في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في الدور الحاسم للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وذلك بعد أن حقق الأبيض فوزا هاما خارج أرضه في الدوحة على نظيره المنتخب القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الأولى.

ويأمل «الأبيض» في هذه المباراة تكرار سيناريو تفوقه على العنابي القطري وتحقيق الفوز الثاني على التوالي، ورفع رصيده إلى ست نقاط وتعزيز الصدارة رغم صعوبة المهمة أمام المنتخب الإيراني الذي فاز بصعوبة على قيرغيزستان بهدف نظيف سجله اللاعب مهدي طارمي، وتزخر صفوفه بعدد كبير من النجوم المحترفين في كبريات الدوريات الأوروبية.

وينتظر أن يخوض المنتخب المباراة بالتشكيلة نفسها التي خاض بها مباراته الأخيرة أمام قطر مع إمكانية إجراء تغييرات طفيفة على التشكيلة في حال تطلبت ظروف المباراة ذلك، خصوصاً أنه أمام منافس قوي.

ويحتاج دفاع المنتخب في هذه المباراة ومن خلفه الحارس خالد عيسى للحد من خطورة الثنائي مهدي طارمي وسردار آزمون في هجوم المنتخب الإيراني.

ترتيب المجموعة قبل الجولة الثانية

1. الإمارات (3 نقاط).

2. إيران (3 نقاط).

3. أوزبكستان (3 نقاط).

4. كوريا الجنوبية (دون نقاط).

5. قيرغيزستان (دون نقاط).

6. قطر (دون نقاط).

وننقل لكم أبرز الأحداث في مباراة الإمارات وإيران ..