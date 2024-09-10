الأميركي شهيد ديفيدز يكمل قائمة محترفي «سلة» شباب الأهلي

كشف المدير التنفيذي في نادي شباب الأهلي، الدكتور ماجد سلطان، عن إكمال فريق السلة تعاقداته على صعيد المحترفين للموسم الجديد، بالتعاقد مع الأميركي شهيد ديفيدز على صعيد مركز اللاعب الجناح، منضماً إلى مواطنه سير دومنيك الذي تم التعاقد معه منتصف يوليو الماضي، بجانب السنغالي حسان مامادو الذي يمثل الفريق للموسم الثاني على التوالي.

وقال سلطان لـ«الإمارات اليوم»: «وقع الخيار للتعاقد مع شهيد ديفيدز بناءً على نظرةٍ فنية لاحتياجات الفريق، في ظل الخبرات الاحترافية الطويلة التي يملكها في مسيرته منذ احترافه في العام 2016، وتنقل خلالها بين دوريات عدة، بداية من الدوري البلغاري، مروراً بالدوري الياباني، وآخرها بالدوري القبرصي الممتاز».

وأضاف: «تم التعاقد منتصف يوليو الماضي مع سير دومنيك بعد الأداء المميز الذي قدمه مع الفريق في النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا قادماً حينها على سبيل الإعارة من نادي المنامة البحريني، لينضم الثنائي الأميركي إلى السنغالي حسان مامادو، الذي يخوض موسمه الثاني مع شباب الأهلي». وعن طموحات سلة «الفرسان» في الموسم الجديد، قال سلطان: «الاستقرار الفني بتجديد التعاقد مع المدرب التونسي وليد زريدة، بجانب الصفقات الجديدة، سواء على صعيد المحترفين، أو بالتعاقد مع الدولي عمر العامري، لاعب الشارقة السابق، تمنحنا خيارات إضافية في تعزيز الفريق للحفاظ على المكاسب التي تحققت، والسير قدماً إلى إنجازات جديدة». واختتم: «نتطلع إلى ضربة بداية الموسم، منتصف الشهر الجاري، في موسم نطمح خلاله إلى تحطيم أرقام قياسية جديدة على صعيد ألقاب البطولات، كون سلة (الفرسان) تمتلك برصيدها 61 لقب بطولة محلية وخارجية كأكثر أندية السلة تتويجاً بالألقاب على مستوى الدولة، بالإضافة إلى تقديم مستويات أفضل في استحقاقاتنا الخارجية لهذا الموسم».