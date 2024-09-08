الجزيرة يصطدم بالعين في ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي

صعد فريق الجزيرة إلى الدور ربع النهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، على حساب البطائح رغم الخسارة 1-2 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ستاد خالد بن محمد، في إياب الدور التمهيدي، واستفاد الجزيرة من أسبقية الفوز ذهاباً 3-1 على ملعبه.

ويلتقي الجزيرة في ربع النهائي منافسه العين المتأهل بدوره على حساب كلباء بنتيجة 6-3 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور التمهيدي.

سجل رامون ميراز هدف التقدم للجزيرة من ركلة جزاء الدقيقة 4+45، وأدرك أناتولي بيرترند التعادل للبطائح في الدقيقة 84، وأنتونيو فيالهو في الدقيقة 98.



ولم تشفع نتيجة الفوز 2-1 للبطائح في العبور إلى ربع النهائي بعد خسارته مباراة الذهاب 1-3.