علي آل علي.. «موهبة كرة السلة» صاحب الـ 15 اختراعاً

شغل لاعب فريق أشبال كرة السلة في نادي البطائح، علي حميد اللوغاني آل علي، خلال الشهرين الماضيين، وسائل إعلام عالمية، بتتويجه بست جوائز في معارض الابتكار حول العالم، منها ثلاث ميداليات ذهبية عن مشاريع طموحة قدمها في كل من مهرجاني «سيلكون فالي» في كاليفورنيا، و«اليوم الإندونيسي» للمخترعين في بالي.

ويمتلك ابن الـ13 ربيعاً 15 اختراعاً مسجلة بالدولة كملكية فكرية، منذ الكشف عن موهبته في عام 2020، بعد أن منحته «أزمة كورونا» وفترة «التعلم عن بُعد» الفرصة لدخول مرحلة الابتكار العلمي، وحصد أولى جوائزه وهو بعمر تسع سنوات، ممثلة بـ«الكرسي المتحرك الذكي» الخاص بأصحاب الهمم، والذي يتم التحكم به من خلال قفاز ذكي.

وأكد آل علي أن تشجيع العائلة والدعم غير المحدود الذي توليه الدولة للابتكار العلمي، مثلا الحافز لحصد الإنجازات جنباً إلى جنب مع اتباع الرياضة كأسلوب حياة صحي، بممارسة رياضة ألعاب القوى والسباحة قبل التحول لكرة السلة مع نادي البطائح قبل عامين.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «أتاحت فترة (كورونا) الفرصة لتقديم أول ابتكاراتي العلمية في خطوة أولى مهدت الطريق أمامي لتقديم مزيد من الابتكارات، والقدرة على تمثيل الدولة في مهرجانات عالمية، والفوز بجوائز دولية».

وأوضح آل علي: «دعم عائلتي منحني اكتساب مهارات عدة سهلت من مهمتي في الجمع بين التفوق العلمي، وممارسة الرياضة على حدٍ سواء، ومكنني من العمل بروح الفريق الواحد، وتنظيم الوقت، والقيادة والتواصل، والبحث والتخطيط، والقدرة على حل المشكلات».

وأضاف: «شاركت في العديد من الفعاليات المحلية والعربية والدولية، ومثلت العديد من الجهات والمؤسسات الوطنية في المهرجانات العالمية، ونجحت خلالها في الفوز بأكثر من 69 جائزة مرموقة».

وتابع: «خلال الشهرين الماضيين تمكنت من الفوز بست جوائز متنوعة، بدايةً من تتويجي في 27 يوليو بالميدالية الذهبية في مهرجان (سيلكون فالي) للعلوم والتكنولوجيا عن مشروع (الطبيب الآلي) ممثلاً لمؤسسة (ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا) في الشارقة، وجائزة خاصة من الجمعية المتحدة للمخترعين، بجانب الفوز بأربع جوائز في مهرجان (إندونيسيا) للمخترعين، ممثلاً لنادي الإمارات العلمي بدبي، شملت ميداليتين ذهبيتين وجائزتين خاصتين: الأولى عن مشروع المحطة المستدامة (ذهبية وجائزة خاصة مقدمة من الوفد العلمي في هونغ كونغ)، والثانية عن مشروع حماية السفن ونظام الملاحة (ذهبية وجائزة خاصة من الوفد العلمي البولندي)».

واختتم آل علي: «طموحاتي كبيرة في تطوير مشاريعي بما يخدم المجتمع الإماراتي والإنسانية جمعاء، بجانب الاستمرار في التفوق الرياضي وتمثيل منتخب السلة في المحافل الدولية».