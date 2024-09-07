فرحة إماراتية مزدوجة في انطلاق «دولية الشارقة» للسلة

نجح فريقا كرة السلة في ناديي الشارقة والبطائح في تخطي عقبة ضربة البداية، في النسخة الخامسة من بطولة «الشارقة الدولية» التي استهلت أول من أمس، وتمتد حتى 10 من الشهر الجاري، وذلك بفوز «الملك» على الفتح السعودي (94-84) في مباراة امتدت لشوطين إضافيين، بعد التعادل مع نهاية الوقتين الأصلي (74-74)، والإضافي الأول (81-81). كما فاز «الراقي» على العربي الكويتي (81-60).

ويسدل الستار اليوم على دوري مجموعات البطولة، بإقامة مباراتين تجمع الأولى في الخامسة عصراً فريقي الشارقة وهوبس اللبناني في صراع على صدارة المجموعة الثانية، وتُتبع في السابعة بلقاء البطائح أمام دجلة العراقي، خصوصاً أن حظوظ ممثلي الدولة قوية في انتزاع بطاقة التأهل المباشر إلى الدور نصف النهائي الذي يقام الإثنين المقبل.

واحتاج فريق الشارقة - لتحقيق انتصاره الصعب - إلى نيل الأفضلية بنتائج الربعين الثاني والرابع، ومن ثم الشوط الإضافي الثاني بواقع (24-19 و23-14 و13-6)، فيما فرّط الفتح السعودي في فرصة نيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثالث بواقع (22-16 و19-11)، والخروج متعادلاً بنتيجة الشوط الإضافي الأول (7-7).

ونال البطائح الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثاني، ومن ثم الربع الرابع بواقع (19-14 و24-8 و23-16)، فيما ذهبت نتيجة الربع الثالث لصالح العربي (22-15).