«الملك» يدشّن اليوم حملة الدفاع عن لقبه في بطولة الشارقة الدولية للسلة

يدشّن فريق السلة في نادي الشارقة في الساعة الخامسة عصر اليوم، حملة الدفاع عن لقبه في «بطولة الشارقة الدولية»، بلقاء الفتح السعودي، في مباراة تقام لحساب المجموعة الثانية، في افتتاح دور مجموعات البطولة المقامة في نسختها الخامسة على صالة نادي البطائح، وتمتد إلى الـ10 من سبتمبر الجاري، بمشاركة ستة فرق.

وتشهد الجولة الافتتاحية، ولحساب المجموعة الأولى، لقاء البطائح أمام دجلة العراقي، في مباراة تنطلق في السابعة مساء.

وأسفرت قرعة البطولة، عن وضع صاحب الضيافة «البطائح» في المجموعة الأولى التي تضم بجواره العربي الكويتي ودجلة العراقي، فيما جاء حامل اللقب فريق الشارقة في المجموعة الثانية بجوار الفتح السعودي وهوبس اللبناني.

ويقضي نظام البطولة، بأن تقام في دورها التمهيدي بنظام دور المجموعات من مرحلة واحدة، تسفر نتائجه عن تأهل متصدري المجموعتين مباشرة إلى الدور نصف النهائي، فيما سيخوض صاحبا المركزين الثاني والثالث في المجموعتين الدور ربع النهائي، وتتحدد من خلاله هوية الفريقين المكملين للمربع الذهبي الذي يقام في التاسع من سبتمبر الجاري.

وأكد مدرب فريق الشارقة، عبدالحميد إبراهيم في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، أن «الشارقة يدخل البطولة بعد أيام من مشاركة جيدة للفريق في بطولة الظفرة الدولية، وسعينا خلالها لإيجاد مزيد من عناصر الانسجام بين اللاعبين خصوصاً مع المحترفين الأجانب».

وأوضح «وجود مثل هذه البطولات الدولية، وتجارب الاحتكاك وقوة الأسماء المشاركة سواء في دولية الظفرة أو في بطولة الشارقة، يمثّل خير إعداد للموسم المحلي الذي يستهل منتصف الشهر الجاري».

يذكر أن فريق الشارقة حقق في فبراير الماضي لقبه الثاني في بطولة «الشارقة الدولية لكرة السلة»، بفوزه في المباراة النهائية على فريق «الأنطوني» اللبناني، مع العلم أن أول ألقاب «الملك» في بطولته الدولية، جاء في النسخة الثانية عام 2014 بالفوز في النهائي على الجزيرة المصري.