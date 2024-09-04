فتح باب التسجيل لـ «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»

تقرر، أمس، فتح باب التسجيل للنسخة الـ12 من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات» التي ينظمها «مجلس دبي الرياضي» تحت رعاية حرم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

وستقام الدورة خلال الفترة من الـ16 إلى الـ30 من أكتوبر المقبل، بحسب بيان صادر عن «مجلس دبي الرياضي»، وتتضمن ثماني ألعاب رياضية، هي: البولينغ، والجري، والدرّاجات الهوائية، والبادل تنس، والريشة الطائرة، والرماية، وسباق الموانع، وكرة السلة الثلاثية التي تمت إضافتها إلى برنامج الدورة هذا العام.

وأقيمت، أمس، ورشة العمل الفنية الخاصة بالدورة، وذلك في مقر مجلس دبي الرياضي، وحضرها كل من رئيس قسم رياضة المرأة في مجلس دبي الرياضي، مديرة الدورة حصة الكوس، والمنسق العام علياء الصافي، ورئيس اللجنة الفنية للدورة عادل البناي، ومشرف ومدرب ميدان فزاع للرماية راشد الكلباني، ومنسقات الأنشطة الرياضية في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وشركات القطاع الخاص، وممثلي اتحادات الألعاب الرياضية المدرجة في الدورة.

وتم، خلال ورشة العمل، الاتفاق على الشروط الخاصة بالمشاركة، ومن بينها استمرار تسجيل المشاركات، حتى الرابع من أكتوبر المقبل، على أن يتم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للدورة https://shwt.dubaisc.ae/

وأعلنت اللجنة الفنية أنه سيتم تطبيق القوانين المعمول بها في الاتحادات المحلية، بما فيها البنود التي تم استحداثها أخيراً. وستبدأ «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات» منافساتها ببطولة البولينغ في الـ16 من أكتوبر في «مركز دبي الدولي للبولينغ» بمنطقة الممزر، تليها منافسات سباق الجري الذي يقام في مدينة إكسبو دبي في الـ17 من أكتوبر، على أن تقام بطولة البادل في نادي «جست بادل» بميناء راشد خلال الفترة من الـ18 إلى الـ20 من أكتوبر، كما تقام منافسات بطولة الريشة الطائرة في نادي النصر الرياضي خلال الفترة من الـ21 إلى الـ24 من أكتوبر. ويقام سباق الدرّاجات الهوائية في مدينة إكسبو دبي يوم الجمعة 25 أكتوبر، وتقام منافسات بطولة الرماية في ميدان فزاع لرماية السكتون يوم السبت 26 أكتوبر، كما يقام سباق الموانع في نادي «غرافيتي جيم» يوم الأحد 27 أكتوبر، وتقام «بطولة كرة السلة 3×3» في نادي النصر الرياضي خلال الفترة من الـ28 إلى الـ30 من أكتوبر.