«نصر شرودر» يحقق فوزين متتاليين في انطلاقة الدوري للمرة الأولى منذ 9 مواسم

واصل فريق النصر تحت قيادة المدرب الهولندي ألفريد شرودر نتائجه الجيدة في الموسم الجديد لدوري أدنوك للمحترفين، بعدما حقق الفوز على بني ياس بنتيجة 4-1، أول من أمس في الجولة الثانية من المسابقة، عقب فوزه في الجولة الأولى على العروبة 5-1.

وخلال المباراتين أحرز النصر تسعة أهداف، وحقق الفوز للمباراة الثانية توالياً، وهي نتائج لم تحدث مع الفريق منذ تسعة مواسم، وبالتحديد منذ موسم 2015-2016 عندما حقق الفريق فوزين متتاليين في انطلاقة بطولة الدوري، وكانا على الإمارات والظفرة.

والغريب أن الجولة الثالثة للنصر في الموسم الحالي ستكون أمام الوصل، وهو الفريق نفسه الذي واجهه في الجولة الثالثة من موسم 2015-2016 أيضاً، ونجح النصر في الفوز بثنائية على الوصل خلال هذه المباراة.

من جانبه، أكد مدرب النصر الهولندي شرودر، سعادته بما تحقق أمام بني ياس، مشيداً بالروح التي ظهر بها اللاعبون خصوصاً بعد تلقي هدف التعادل، حيث حافظوا على ثقتهم وهدوئهم واستمروا في الضغط على المنافس حتى نجحوا في تسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الثاني.

وقال في تصريحات صحافية: «أهم شيء هو استمرار الفريق في تقديم الأسلوب نفسه الذي كان عليه في الموسم الماضي، حيث لايزال اللاعبون جائعين كروياً ويقدمون ما لديهم، ويعلمون أن المشوار طويل في البطولة، والأهم هو استمرار تقديم الأداء نفسه والنتائج الإيجابية».

ويوجد فريق النصر في صدارة جدول الترتيب بعد نهاية الجولة الثانية بفارق الأهداف، حيث حصد الفريق ست نقاط وأحرز تسعة أهداف، وهو الأقوى هجوماً بين كل فرق الدوري، لكنه يعاني قليلاً في خط الدفاع بعدما استقبل هدفين في الجولتين، كما يوجد قائد الفريق عادل تاعرابت في صدارة الهدافين بأربعة أهداف، وفي صدارة صناع الأهداف أيضاً، حيث صنع هدفين حتى الآن.