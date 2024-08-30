البطائح يعاقب العين على التراخي في مهرجان الأهداف

حول فريق البطائح تأخره بثلاثة أهداف إلى تعادل 3-3 في مواجهة ضيفه العين اللقاء الذي أقيم اليوم على استاد خالد بن محمد، ضمن الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، ليحصد بذلك "الراقي" أول نقطة له في المسابقة، بينما رفع الضيوف رصيدهم إلى 4.

وكان "الزعيم" قد قص شريط مهرجان الأهداف بواسطة لابا كودجو في د9 وجاء الهدف الثاني بالنيران الصديقة بعد أن هز مدافع اصحاب الأرض محمد أحمد شباكه بالخطأ في د 12، وعزز بندر الاحبابي بالثالث د 16، وكانت كل المؤشرات تسير في صالح تحقيق الضيوف لفوز سهل.

وبدلاً من استثمار "الزعيم" لتقدمه المريح والعريض وإضافة المزيد من الأهداف إلا أن الأفضلية كان سبباً في حالة من التراخي في الأداء منحت البطائح فرصة العودة خصوصاً بعد تسجيلهم لهدف تقليص الفارق في توقيت مناسب وتحديد في د 1+45 بواسطة باولو هنريكي.

واستغل أصحاب الأرض حالة الاهتزاز في صفوف ضيوفهم خلال انطلاقة الشوط الثاني بإضافة هدف أخر جاء بتوقيع الفارو اوليفيرا د 52 من ركلة الجزاء، ومع مرور فرض "الراقي" سيطرته على مجريات اللقاء مستغلاً تراجع لاعبي العين لمناطقهم الخلفية للحفاظ على تقديمهم إلا أن مهاجم أصحاب أناتولي بيرترند خطف هدف التعادل د 90 ليمنح بذلك فريقه نقطة التعادل.