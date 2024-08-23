«دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية» تنطلق 16 أكتوبر

اعتمدت اللجنة المنظمة لـ«دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، البرنامج الزمني وجدول المنافسات للنسخة الـ12 من الدورة الكبرى من نوعها التي ينظمها مجلس دبي الرياضي تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وتهدف إلى استقطاب المواهب الرياضية النسائية ونشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة للمرأة.

وتنطلق منافسات النسخة الـ12 في 16 أكتوبر المقبل، وتستمر حتى 30 أكتوبر 2024، وتضم ثماني ألعاب رياضية هي: البولينغ، وسباق الجري، والبادل، والريشة الطائرة، وسباق الدراجات الهوائية، والرماية، وسباق الموانع، إضافة إلى لعبة كرة السلة الثلاثية 3×3 التي أضيفت إلى الدورة هذا العام.

وأعلنت اللجنة المنظمة في بيان صحافي موعد فتح باب التسجيل أمام الفرق واللاعبات الراغبات في المشاركة بدءاً من الثالث من سبتمبر حتى الرابع من أكتوبر المقبل، ويتم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للدورة https://shwt.dubaisc.ae/، حيث تقوم كل مؤسسة بإنشاء حساب خاص بها على الموقع لرفع كل الوثائق والمستندات الخاصة بتسجيل اللاعبات واختيار الألعاب التي ستشارك فيها كل لاعبة.

وأتاحت اللجنة المنظمة الفرصة أمام اللاعبات للتدريب على رياضات الرماية والبادل وتخطي الموانع استعداداً لخوض المنافسات، حيث يمكن للاعبات التدريب على الرماية في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، كما يمكنهنّ التدريب على رياضة البادل في نادي «جست بادل» في ميناء راشد، والتدريب على تخطي الموانع في نادي «بي آي إيه وورير» في منطقة القوز.

البرنامج الزمني

وحددت اللجنة المنظمة البرنامج الزمني وجدول المنافسات، حيث تدشن بطولة البولينغ منافسات الدورة في 16 أكتوبر وتقام في مركز دبي الدولي للبولينغ، تليها منافسات سباق الجري الذي يقام في مدينة إكسبو دبي في 17 أكتوبر، وتقام بطولة البادل في نادي «جست بادل» من 18 إلى 20 أكتوبر، كما تقام منافسات بطولة الريشة الطائرة في نادي النصر الرياضي من 21 إلى 24 أكتوبر.

ويقام سباق الدراجات الهوائية في مدينة إكسبو دبي في 25 أكتوبر، وتقام منافسات بطولة الرماية في ميدان فزاع للرماية في 26 أكتوبر، كما يقام سباق الموانع في نادي غرافيتي جيم في 27 أكتوبر، وتقام بطولة كرة السلة 3×3 في نادي النصر الرياضي من 28 إلى 30 أكتوبر.