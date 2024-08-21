دبي تنظم أغلى بطولة لبناء الأجسام في العالم سبتمبر المقبل

تقام النسخة الثانية من بطولة "بينوس كلاسيك" لبناء الأجسام، والتي تضم منافسات رياضية ومعرضاً، بمركز دبي العالمي التجاري يومي 7 و8 سبتمبر المقبل بمشاركة 700 لاعب ولاعبة، يتنافسون على جوائز مالية تبلغ مليونا و200 ألف درهم، لتكون أعلى قيمة جوائز لبطولة في فئتها في العالم.

أعلن ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء بمقر مجلس دبي الرياضي بحضور الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وسعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وماهر عبدالكريم جلفار نائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي.

وتقدم الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على الدعم الكبير والمستمر للرياضة الإماراتية ورياضة بناء الأجسام واللياقة البدنية على وجه التحديد، مشيداً بجهود مجلس دبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، والتعاون المشترك الذي ساهم في تطوير البنى التحتية الرياضية وانعكس ذلك على رياضة بناء الأجسام.

وقال " تعد بطولة بينوس كلاسيك من أهم البطولات التي يشرف عليها اتحاد اللعبة خاصة أن "نادي بينوس" لبناء الأجسام يعد شريكا استراتيجيا الاتحاد، ويحرص مجلس إدارة الاتحاد على دعم جميع الجهات الرياضية المتعاونة مما أسهم في تحقيق مكاسب عدّة في مختلف الجوانب الفنية والتطويرية وكان سببا لاكتشاف اللاعبين وضمهم لصفوف المنتخب الوطني".