نادي دبا الحصن يجدد «وسائل النقل» لتعزيز راحة اللاعبين

أعلنت إدارة نادي دبا الحصن، أمس، إطلاق مشروع متكامل، لتجديد وتحسين وسائل النقل الخاصة بالنادي، في خطوة تهدف إلى تعزيز راحة اللاعبين، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية شاملة للنادي، تهدف إلى تحسين جودة الحياة الرياضية، وتعزيز الأداء على أرض الملعب.

وذكر بيان صحافي أن: «مشروع تجديد وسائل النقل الخاصة بالنادي يشمل تطوير حافلات الفرق وتجهيزها بأحدث التقنيات ووسائل الراحة، وسيتم تزويد الحافلات بشاشات عرض ونظام صوتي متطور، لتمكين اللاعبين من مشاهدة الفيديوهات التعليمية أو الترفيهية أثناء التنقل، بجانب تحسين مقاعد الحافلات وتجهيزها بوسائل الراحة اللازمة، مثل دعم الظهر والإضاءة المناسبة، لضمان راحة اللاعبين أثناء الرحلات الطويلة».

وجاء في البيان: «يأتي هذا التطوير كجزء من استراتيجية النادي الشاملة، لتحسين مستوى الخدمات اللوجستية، لتعزيز راحة اللاعبين، وضمان أن يكون لدى اللاعبين بيئة مريحة ومناسبة تساعدهم على الاسترخاء والتركيز قبل وبعد المباريات، ورفع مستوى الأداء، وتمكين الفريق من التركيز على أدائه الرياضي دون الشعور بالقلق بشأن تفاصيل التنقل، ما يسهم في تحسين الأداء العام للفريق».