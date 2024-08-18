دراج فريق الإمارات يتوج بلقب المرحلة الأولى لطواف إسبانيا

توج الأمريكي براندون ماكنولتي دراج فريق الإمارات بلقب المرحلة الأولى من طواف إسبانيا اليوم وذلك على المسار الممتد من لشبونة إلى أويراس في فويلتا اسبانيا.

وتفوق الدراج الأمريكي على صاحب المركز الثاني ماتياس فاشيك دراج فريق "ليدل-تريك" بفارق ثانيتين فقط، وجاء ووت فان آرت دراج فريق "فيسما-ليس ايه بايك" ثالثا.

وبحسب بيان فريق الإمارات للدراجات فقد بلغت سرعة الانطلاق لدراج الفريق 57.197 كم في الساعة.



وستكون هذه المرة الأولى التي يرتدي فيها الدراج الأمريكي قميص القائد في أحد سباقات الطوافات الكبرى.



وقال ماكنولتي، إنه لم يتوقع تحقيق الفوز بلقب المرحلة معتبرا ما حدث أمرا خياليا من الصعب تصديقه.

واختتمت اليوم المرحلة السادسة من طواف بولندا إذ حل الإيطالي دييجو أوليسي دراج فريق الإمارات ثانيا بفارق ضئيل عن ثيبوت نيس دراج فريق "ليدل تريك"، خلال منافسات السباق التي أقيمت لمسافة 183,2 كم.

وبهذه النتيجة جاء أوليسي ثانيا في التصنيف العام للسباق بفارق 13 ثانية فقط عن المتصدر جوناس فينججارد دراج فريق "فيمسا لاب".