الشارقة يعلن حصول 3 لاعبين على الجنسية الإماراتية

أعلن نادي الشارقة حصول 3 لاعبين بالفريق الأول لكرة القدم على الجنسية الإماراتية، وهم الثلاثي، كايو لوكاس، ميلوني، عثمان كمارا، ليكونوا إضافة قوية للفريق الموسم المقبل.

ويواصل الشارقة الاستعداد لأولى مبارياته في الموسم الكروي الجديد 2024-2025، ويقابل فريق خورفكان، في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي.

ونشر نادي الشارقة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" صورة لثلاثي الفريق وهم، كايو لوكاس، ميلوني، عثمان كمارا، وعلق الحساب الرسمي على الصورة قائلا:” نبارك لثلاثي الملك شرف الحصول على الجنسية الإماراتية".

وسيشارك اللاعبين الـ 3 مع نادي الشارقة في الموسم المقبل كلاعبين محليين، بعد الحصول على الجنسية الإماراتية.