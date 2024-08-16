العين يُكمل أجانبه بلاعب بورتو البرتغالي

أعلن نادي العين رسميا، تعاقده مع فابيو كاردوسو مدافع فريق بورتو البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي العين عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" مقطع فيديو خاص بالإعلان عن التعاقد مع البرتغالي فابيو كاردوسو.

وذكر النادي في بيانه الرسمي: “العين يعلن رسميًا التعاقد مع فابيو كاردوسو لمدة موسم على سبيل الاعارة قادمًا من بورتو البرتغالي بعد وصول اللاعب للدولة صباح اليوم واجتيازه للفحوصات الطبية”.

واستكمل نادي العين بيانه الذي أصدره: “أهلاً بالزعيم الجديد .. فابيو كاردوسو".

وانضم اللاعب البرتغالي كاردوسو إلى صفوف بورتو في عام 2021 قادما من سانتا كلارا، وشارك مع الفريق في 78 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين.