«الشارقة لرياضة المرأة» تنظم بطولة الرماية الهوائية للناشئات والسيدات

ينظم قسم الرياضة المجتمعية بمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بطولة الرماية الهوائية للهواة لفئتي الناشئات والسيدات يومي 17 و18 الجاري، بميدان الرماية في مقر نادي الشارقة الرياضي للمرأة.

ورصدت اللجنة المنظمة كؤوساً وجوائز للفائزات بالمراكز الأولى، تشجيعاً لهن على مواصلة ممارسة رياضة الرماية، حيث سيتم منح الفائزة بالمركز الأول كأساً وميدالية ذهبية، والفائزة بالمركز الثاني ميدالية فضية، والحاصلة على المركز الثالث ميدالية برونزية.

من جانبها، أكدت رئيس قسم الرياضة المجتمعية في المؤسسة، نورة محمد الحمر، أن البطولة واحدة من أهم الفعاليات التي يحرص القسم على تنظيمها بشكل دوري، بهدف اكتشاف مواهب جديدة، لضمها إلى صفوف النادي، والتعرف إلى اهتمامات المشاركات برياضة الرماية بشكل خاص، والرياضة بشكل عام.

وتمنت الحمر نجاح البطولة، وكسب عدد من اللاعبات الواعدات، وضمهن إلى قائمة لاعبات النادي.