أخبار سريعة..

الوحدة يدعم صفوفه بالبرتغالي بيرناندو

تعاقدت شركة نادي الوحدة لكرة القدم مع لاعب الوسط البرتغالي الشاب بيرناندو فولها (22 عاماً)، ليتم قيده في فئة اللاعب المقيم، ضمن استراتيجية النادي لاستقطاب المواهب، وفي إطار مساعيها إلى تعزيز صفوف الفريق الأول.

ورحب مجلس إدارة النادي باللاعب. وقال النادي في بيانه عبر منصة «إكس»، إن بيرناندو فولها، تأسس في أكاديمية بورتو إحدى أفضل مناجم المواهب على مستوى العالم، وقدّم نفسه بصورة لافتة، بعد تدرّجه في بطولات المراحل السنية في البرتغال.

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